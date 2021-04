Ti mand stor politienhed skal placeres ved Motalavej

- I processen med at finde en egnet placering og lokaler til den nye nærpolitistation har det været vigtigt at finde en løsning, der tilgodeser så mange interesser som muligt, men først og fremmest med borgerkontakt som det vigtigste omdrejningspunkt, siger politidirektør Lene Frank.

Borgmester: Nærpolitistation til gavn for alle

- Vi hilser den nye nærpolitistation meget velkommen, og jeg synes, vi er kommet frem til en god løsning for nærpolitibetjeningen. Det er et tiltag, der styrker både trygheden, samarbejdet og dialogen i det daglige, og på den måde kommer borgere og politiet endnu tættere på hinanden til gavn for alle, siger borgmester John Dyrby Paulsen, der samtidig takker politiet for et godt og tæt samarbejde også i denne sammenhæng.