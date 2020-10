Thors hammer gik amok

Marcus' første forsøg på i samarbejde med museumsinspektør Helle Ålsbøl at hælde tin opvarmet over bål i en form af fedtsten, forskrækkede ham lidt. Tinnet spruttede og hoppede ud af formen, fordi den var våd, så i første omgang blev der ikke noget Thors hammer-smykke ud af det. Det gjorde der bagefter, og så kunne farfar hjælpe med at slibe smykket til, så Marcus kunne få Thors Hammer om halsen, mens lillesøster blev pyntet med et solhjul.