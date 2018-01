Se billedserie Fra den 6. januar til og med den 25. februar kan du opleve udstillingen »Mens vi venter« af Thomas Kluge i Kongegaarden. Foto: KIM BRANDT

Thomas Kluge stolt af Korsør

Slagelse - 07. januar 2018 kl. 16:18 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var næsten som tiden lige før en stor koncert: Folk blev ved og ved med at komme fra alle steder, da klokken nærmede sig 11. Og indenfor var der næsten helt fyldt op med mennesker, som alle ville se de billeder, som Korsør-kunstneren Thoms Kluge har malet, før han endelig blev anerkendt som »rigtig« kunstner.

Man skal dog være mere end halvblind for ikke at kunne se, at selv de allertidligste billeder fra Kluges hånd rummer løfter om store ting i fremtiden.

Omkring 30 forskellige værker er udstillet - og det er primært fra den periode, kunstneren selv kalder »De fem forbandende år« - fra 1989 til 1994.

Tidligere borgmester Flemming Erichsen bød velkommen, da klokken blev 11.

- Vi står midt i en proces, som startede for længe siden. En forvandling og en udvikling her i Kongegaarden, og jeg er utrolig glad og stolt efter nyrenoveringen at kunne byde velkommen til Kluge-udstillingen »Mens vi venter«. Og det er intet mindre end et scoop - jeg troede ikke, vi kunne overtale Thomas til det, sagde han blandt andet, mens kunstnerene selv stod i baggrunden og smilede.

- Allerede fra jeg flyttede til Korsør i 2008 blev jeg spurgt, om jeg ikke ville udstille. Men jeg sagde nej tak - jeg er jo gift med præsten i byen og ville hellere »gemme« mig derhjemme med mine billeder, sagde Thomas Kluge og fortsatte:

- Men efterhånden som tiden gik og vi fik børn, kom jeg mere og mere »ind« i byen her. På et tidspunkt var jeg i Aalborg, hvor jeg talte med en kollega, som fortalte, at hun nu boede i London og at »det virkelig rykkede« derovre. Så sagde hun, at Berlin muligvis var et endnu bedre sted at være, og det blev jeg lidt provokeret af, så jeg sagde: »Jeg bor i Korsør. Der er sgu' også fedt at være«, sagde han til publikums store begejstring.

Selv mener kunstneren ikke, at hans tidlige værker er noget, som han er ubetinget stolt af. Flere af dem blev - forgæves - brugt til at søge ind på Kunstakademiet, ligesom han forgæves forsøgte at få dem med på flere udstillinger rundt omkring.

Men når man forener hårdt arbejde og et så åbenlyst talent, så må det nødvendigvis også blive anerkendt. Og det blev Thomas så efter »De fem Forbande år« fra 1989 til 94.

- Jeg synes, det kunne være sjovt at fortælle historien om det, der ledte op til der, hvor jeg er i dag, sagde han - også med henvisning til den bog, som udkommer i denne uge.

- Mange af billederne på udstillingen her ser helt anderledes ud end det, jeg laver i dag. Som I kan se, brugte jeg langt flere og stærkere farver - men det kan vi jo glæde os over på en gråvejrsdag som denne, sagde han og løftede glasset med boblevand til en skål.