Thaimad hitter

Slagelse - 07. juni 2020 kl. 11:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Menuen byder blandt andet på kylling i rød, grøn eller massamankarry og ris er nærmest uundgåeligt hos Thai-Kokken. Og tilsyneladende er det lige præcis, som det skal være.

Køkkenet i Løvegade i Slagelse er nemlig netop blevet kåret som lokal vinder af titlen Hungry Heroes 2020. En titel som Thai-Kokken deler med 24 andre takeawayrestauranter i 24 byer rundt om i landet.

Hungry.dk er en samling af over 1600 restauratører landet over, hvor den fælles mission er at levere lækker takeawaymad. Kåringen af Thai-Kokken som en af årest Hungry Heroes bunder i popularitet hos kunderne, og i Slagelse er det altså thaimaden, der topper hos de sultne slagelseanere.

- Det betyder rigtig meget for os, at vores kunder er glade for at handle med os, siger Werayut Hoisangthong, der er ejer af Thai-kokken.

Restauranten har samarbejdet med Hungry.dk i blot syv måneder, hvilket gør Werayut Hoisangthong ekstra glad for, at det er lykkes at markere sig så godt på så kort tid.