Det nye lyn-testcenter i Søndermarkshallen falder ikke i god jord blandt alle forældre med børn på skolen lige ved siden af. Foto: Per Vagnsø

Testcenter flyttet ind i hal: Forældre frygter smitte ved skole

Slagelse - 17. december 2020 kl. 09:27 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Forældre med børn på Søndermarksskolen i Slagelse er utrygge ved, at det nye Falck-testcenter for COVID-19 er placeret i hallen lige ved skolen. Nogle af forældrene mener, placeringen er så uheldig, at de har taget deres børn hjem for at de ikke skal risikere at blive smittet.

Det oplyser en af forældrene, Peter Klintskov:

- Vi synes ikke, det hænger sammen, at man vælger at ligge lige ved siden af skolen, når vores børn er der, siger han, og fortsætter:

- Folk, som skal testes, går igennem noget af skolegården. Vi forældre må jo ikke komme ind på området, men måske COVID- smittede må gerne. Igennem hele corona-tiden har vi forældre måttet aflevere og hente vores børn lige dér, hvor så alle COVID-folkene kommer gående.

I løbet af i går fandt Falck og kommune så frem til en løsning, hvor der blev sat mere hegn op for at skærme bedre af mellem skolebørn og folk til testning.

Samtidig blev der lavet en aftale om, at dem, der skal testes, kan parkere på boligselskabets parkeringsplads og dermed aflaste skolens.

- Vi anerkender, at vi skal gøre alt for at skabe tryghed for børn og forældre, siger ejendomschef Rune Overlade, Slagelse Kommune.

Han tilføjer, at Søndermarkshallen er valgt til test-formålet, fordi den er indrettet sådan, at folk ikke skal gå ud samme vej, som de går ind.

Skoleleder Henrik Hallig på Søndermarksskolen kan ikke få øje på et usædvanligt stort fravær blandt eleverne i går.

- Jeg har givet én forældre lov til at have sin datter hjemme, fordi hendes mor er kronisk syg, og jeg har fået at vide, at én mere blev holdt hjemme, fordi forældrene var utrygge, men ellers har fraværet ikke været usædvanlig højt, siger skolelederen.

Han tilføjer, at personale fra skolen i hele corona-perioden har været ude for at tage imod eleverne om morgenen, og her var der onsdag morgen forældre, der var kritiske over for nærheden til testcentret i hallen.

