Se billedserie 13-årige Emil Thomsen (tv.) og en medspiller er her i gang med en kamp mod to andre spillere.

Send til din ven. X Artiklen: Tennislejr giver venskaber og masser af sved på panden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tennislejr giver venskaber og masser af sved på panden

For sjette år i træk oplevede Slagelse Tennisklub fremgang for deres tennislejr for børn fra seks til 15 år. Hygge og venskaber var i højsædet, da 69 unge mennesker mødtes til tenniscamp.

Slagelse - 04. august 2021 kl. 15:27 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

- Vi har »smashed« den.

Så enkelt kan det siges. Det mener Henrik Thomsen, som er organisator for Peugeot Tenniscamp, som bliver afholdt af Slagelse Tennisklub. 69 børn i alderen fra seks til 15 år er mødt op til en uge fyldt med tennis, hygge og blomstrende venskaber. Og det er noget, som glæder Henrik Thomsen.

Udover at være organsisator for tenniscampen er han formand for ungdomsudvalget i Slagelse Tennisklub.

Succes igen i år

- Jeg er superglad for at se, at vi har fået så mange tilmeldte. Det er et skulderklap, som viser, at vi gør noget rigtigt, starter han ud, da Sjællandske fanger ham i klubhuset, som er placeret lige ved siden af kommunens tennisbaner.

Fra vinduerne kan man se de lysegrønne tennisbaner. Kridstregerne er tegnet tydeligt op og de gule tennisbolde kan ses oppe fra terrassen, hvor Henrik Thomsen hver dag til tenniscamp spejder ud for at se, om alt er, som det skal være.

En dejlig følelse i maven Klubben har organiseret tenniscampen på den måde, at det er unge trænere, som træner de yngste spillere.

For organisatorne tror nemlig på, at det vil være bedre for spillerne, hvis de bliver trænet af nogle, som ikke er meget ældre.

Henrik Thomsen går ud på terrassen. Han kan med det samme høre barnelatter, glæde og ærgrelse over, at den enkelte bold ikke ville, som spillerne havde tænkt.

Synet og lyden af de glade børn, glæder ham.

- Det er det, som frivillighed kan. Jeg får en følelse af, at jeg får noget tilbage. Når man har arbejdet på at forberede et arrangement, er det dejligt at se, at trænerne har styr på det og ungerne hygger sig, siger han.

Fra 30 til 69 Henrik Thomsen fortæller, at det er dejligt at opleve den udvikling, som tenniscampen har haft. Børn og unge tilmelder sig i stigende grad. For seks år siden, var der 30 tilmeldte til tenniscampen. Alene i år er tenniscampen steget fra 60 til 69 tilmeldte. Han understreger, at arrangementet ikke ville kunne gennemføres uden de frivillige, som hver dag går i klubben og de ung-trænere, som hjælper til i campen.

- Det er ikke alle foreninger i vores kommune, som er i stand til at løfte sådan et projekt. Det siger noget om styrken i tennisklubben, siger han.

Gengangere Nede på banerne finder man 13-årige Emil Thomsen i færd med at flugte en tennisbold over nettet.

Selv om det er det samme efternavn, er han ikke i familie med tidligere nævnte Henrik Thomsen, som er formand for ungeudvalget i Slagelse Tennisklub.

Emil Thomsen er på tenniscamp for fjerde år i træk. Og der er en speciel grund til, at han bliver ved med at vende tilbage.

- Jeg vender tilbage, fordi jeg synes, at det er sjovt. Man får mange nye venner, siger han.

Men når man har været på tenniscamp så mange år, som Emil Thomsen har, møder man også gengangere.

- Jeg glæder mig hvert år til at komme tilbage for at se, om nogle af de venner, som jeg mødte sidste år, er her igen. Det fortsætter året efter, siger han.

Det er især konkurrencen i tennis, som gør, at Emil Thomsen synes, at det er en sjov sportsgren.

- Når man slår et godt slag og slår de andre ud af banen, får man det godt, siger han.

Håber på indmeldelser Emil Thomsen er ikke medlem af Slagelse Tennisklub. Og han er ikke den eneste. Det er hele 40 ud af de 69, som er tilmeldt årets tenniscamp, der til daglig ikke spiller i klubben.

Det er noget, som glæder Axel Toft, som er formand i Slagelse Tennisklub. Han er også henrykt over at dette år byder på endnu et år med fremgang for tennislejren.

- Jeg håber på, at der er en masse af de her børn, som synes, at tennis er sjovt. Hvis de synes, at det er så sjovt, at de melder sig ind, er det rigtig dejligt, siger han.

Slagelse Tennisklub har fået en medlemstilvækst under coronapandemien. Det kan blandt andet tilskrives, at tennis er en af de sportsgrene, hvor der ikke behøver at være nærkontakt og derfor udgør en mindre smitterisiko.

- I foråret 2021 har vi fået 25 nye medlemmer, fortæller han afsluttende til avisen.

Det betyder, at klubben nu i alt huser 250 medlemmer, hvoraf godt 80 af medlemmerne er en del af ungdomsafdelingen.