Se billedserie Henrik Thomsen, der er formand for ungdomsudvalget, bød velkommen til sommercamp. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tennisklub i stor fremgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tennisklub i stor fremgang

Ikke færre end 61 børn er med i dette års tenniscamp i Slagelse Tennisklub. Det er ifølge formand Axel Toft rekord i nyere tid, og medlemstallet er på vej opad.

Slagelse - 05. august 2020 kl. 08:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke færre end 61 børn og 12 instruktører er i denne uge i sving i Slagelse Tennisklub ved Volkswagen tenniscamp.

- Vi plejer at være omkring 45, så 61 er da nok rekord i nyere tid, siger formand Axel Toft, der kan melde om pæn interesse for at spille tennis.

Hvilket han blandt andet tilskriver, at det på grund af corona-restriktioner kan være mindre tillokkende at kaste sig over andre idrætsgrene som for eksempel indendørs fitness.

I tennis er spillerne jo i følge sagens natur mere på afstand af hinanden end i de fleste andre idrætsgrene.

- De sidste tre år er vort medlemstal steget med omkring 100 til 250, siger Axel Toft, der kan fortælle om en god økonomi i tennisklubben.

Som jo ellers de senere år har haft store problemer, fordi man har haft for få medlemmer i forhold til de udgifter, man har til det store tenniscenter.

- Her har vi dog fået fornuftige aftaler med vore kreditorer, siger Axel Toft.

Sådan trænes der Tenniscampen har været begunstiget af flot sommervejr og varer fra mandag til torsdag.

Den ledes af Henrik Thomsen, der er formand for ungdomsudvalget.

Camp'en afsluttes på festlig vis torsdag, hvor forældre og søskende til tennisbørnene er inviteret til at overvære sidste del af træningsprogrammet, selv deltage i tennisspillet og få serveret en grillpølse med saftevand.

Nicolai Jørgensen, klubbens juniortræner, står for at lægge program for træningen og aktiviteterne og har udpeget de mange instruktører.

- Selv debuterede han i tennisregie som deltager i sommercampen for 10 år siden, var deltager i syv år, og de seneste tre år som cheftræner. Mange andre af instruktørerne har deltaget i campen i en række år både som deltagere og instruktører, siger Axel Toft.

Ny voksenintroduktion I denne uge starter tennisklubben endvidere nye hold til voksenintroduktion, som er et to måneders tilbud til voksne begyndere eller let øvede.

- Der har været rigtig god søgning på tilsvarende hold i foråret, og klubben ser frem til at byde velkommen til nye deltagere her i sensommeren, siger Axel Toft.

Træningsdagene er mandage og fredage i august og september. Sidenhen fortsættes med mulighed for træning indendørs fra 1/10 i klubbens store hal med fire baner.