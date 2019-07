Se billedserie Norr på fire år er ikke i tvivl om det gode ved en luksuriøs teltferie.Foto: Solveig Hansen

Glamping er teltferie på den luksuriøse måde

Slagelse - 31. juli 2019 kl. 11:39 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udskift luftmadras, sovepose og trangia med komfortabel madras, dyne og kulgrill, men hold fast i fred og ro, frisk luft og hyggeligt samvær under åben himmel.

Sådan cirka lyder opskriften på glamping, som er en ny tendens, der går verden rundt, og som også er landet i Rude ved Skælskør.

Her tager Jens Schou hver dag imod nye gæster, der gerne vil afprøve konceptet »Sov ude i Rude«, som han fik idéen til for et par år siden inspireret af lignende steder i både Italien og Canada, hvor glamping for længst er blevet en ny ferieform.

- Glamping er en nem adgang til camping. Det eneste du selv skal have med her er dyner og proviant, siger Jens Schou, der i sommeren 2017 tog de første spæde skridt til at gøre en del af sin private granskov i Rude til et eftertragtet overnatningssted, som på bedste vis kombinerer friluftsliv med bekvemmelighed.

Med udsigt til åbne vidder står fire tipier (indianske telte, red.) spredt ud mellem grantræerne, der er blevet tyndet ud for at gøre plads til både hængekøjer, bord- og bænkesæt, udendørs køkken med køleskab, toiletter og gynger.

- Her er det kun vinden og fuglene, som du hører, og du skal ikke på forhånd ud at investere i dyrt friluftsudstyr for at kaste dig ud i at campere, siger Jens Schou, der i løbet af sommeren har haft i nærheden af 80 bookinger i tipierne, der alle er indrettet forskelligt og med forskelligt tema.

- Vi er normalt ikke udendørsmennesker, men jeg så en anbefaling af stedet på Instagram, fortæller Henriette Sweirkosz, der sidder med sin datter Abbie på et halvt år ved bålet. Morgenmaden er snobrød over bål, og rundt om bålet sidder venneparret Nicolai og Emilie Torp med børnene Norr og Vilja, Henriettes mand Tommi og Emma og Anna, der er Henriettes brors børn, som er kommet med moster Henriette på ferie.

- Hvis vi selv skulle have sørget for det hele, så var vi ikke kommet af sted. Det her er en nem måde at afprøve friluftslivet på, siger Tommi Sweirkosz, der på lige fod med de andre har nydt de gode senge og ikke mindst freden og roen.