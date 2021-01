Se billedserie To teenagere var ikke meget for at standse i den stjålne Suzuki Liana. Flugten endte brat i rundkørslen i Slagelses østby, hvorfra de to endda forsøgte at flygte. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Teenagere blæste på alt og alle under vanvidskørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teenagere blæste på alt og alle under vanvidskørsel

To drenge blev onsdag eftermiddag anholdt efter biljagt igennem Slagelse. De nåede at være involveret i et sammenstød, hvorefter de skred fra uheldsstedet til fods, inden politiet fik fat i dem.

Slagelse - 27. januar 2021 kl. 19:38 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det begyndte med en anmeldelse af et biltyveri klokken 13.39. Det endte med et sammenstød, en smadret flugtbil, en stribe patruljevogne og en anholdelse af to drenge på 15 og 16 år en lille time efter onsdag eftermiddag.

Således måtte flere betjente assistere, da en ung bilist - uden kørekort af ganske naturlige årsager og med en jævnældrende kumpan på passagersædet - blæste politiets anvisninger om at standse i en stjålen Suzuku Liana en lang march.

Forinden havde vagtcentralen rundkastet anmeldelsen af et biltyveri til samtlige patruljer i området.

- En af dem ser så bilen, og man optager eftersættelsen, fortæller vagtchef Kent Edvarsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sammenstød efter få minutter Jagten begyndte i midtbyen, hæsblæsende ad Smedegade og senere Tjørne Allé, mens kursen var sat mod øst. Efter blot få minutter kolliderede de to flygtende drenge dog med en modkørende bil i rundkørslen i Skovsø.

Hermed var jagten dog ikke slut. De to flygtede til fods.

- Men de var ikke hurtige nok og blev løbet op af nogle af vores betjente, fortæller vagtchefen, der efterfølgende kunne bekræfte, at de to befandt sig i politiets varetægt.

Søger vidner Hvorvidt de skal fremstilles i et grundlovsforhør, var onsdag eftermiddag usikkert. Sammenstødet skulle på daværende tidspunkt først klarlægges, og med deres unge alder in mente syntes det uklart.

- Vi har jo at gøre med et biltyveri, der er ret enkelt og så en række simple færdselsforseelser. Der skal helst en straffelovsovertrædelse til, hvor vi for eksempel kan sige, at de har bragt andres liv og levned i fare, siger vagtchefen.

Derfor søger politiet også vidner til kørslen. Eventuelt nogle, der måtte være sprunget for livet, da de to er kommet ræsende.

Spørgsmålet om straffelovsovertrædelserne handler om, hvorvidt flugtbilisterne uagtsomt har forvoldt betydelig skade på nogens legeme eller helbred, eller om de med forsæt har forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

- Hvis nogen har været i en situation, hvor de har skullet springe for livet eller gøre andet for ikke at blive påkørt, hører vi meget gerne fra dem, uddyber vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.