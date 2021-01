Det gik over stok og sten, og der måtte et sammenstød og en løbetur til, før ordensmagten fik anholdt to drenge onsdag eftermiddag.

Teenager varetægtsfængslet for vanvidskørsel: 15-årig kumpan er løsladt

To drenge på 17 og 15 år blev onsdag klokken 14.38 og 14.47 anholdt og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv, for tyveri af en bil og for en lang række færdselslovsovertrædelser i forbindelse med deres vanvidskørsel.