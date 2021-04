Vanvidsbilist risikerer længere fængselsstraf for at flygte fra politiet. Han havde sin kammerat på passagersædet. Privatfoto

Teenager blæste på alt og alle under vanvidskørsel: Nu tiltalt for 22 forhold

Ung chauffør og vanvidsbilist, der med en 15-årig kammerat på passagersædet forsøgte at køre fra politiet igennem Slagelse by tilbage i januar, skal nu for retten.

Slagelse - 07. april 2021 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Den 17-årige vanvidsbilist, der i slutningen af januar blæste politiets blink og sirener en lang march og forsøgte at ræse fra ordensmagten igennem Slagelse by med sin 15-årige kammerat på passagersædet, skal nu for retten. Teenageren sidder på tirsdag i næste uge tiltalt for en længere stribe overtrædelser af færdselsloven, for brugstyveri af en Suzuki Liana, som han og vennen havde stjålet ved en haveforening i Korsør kort forinden, samt for besiddelse af 13 gram amfetamin.

