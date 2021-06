Teenagepige ærgrede sig over »hyggehjørne« i lys lue: Nu er hun selv tiltalt for branden

Sagen er for retten igen i dag. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 03. juni 2021 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Hun nægtede sig skyldig og afviste i samme moment at svare på spørgsmål. Derfor blev retsmøde i januar, hvor anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ellers havde regnet med, at en teenagepige ville tilstå, udsat.

I dag, torsdag, er sagen om brandstiftelse i et »hyggehjørne«, nærmere bestemt den tidligere Basta-fabrik, så berammet ved Retten i Næstved. Vel at mærke som en domsmandssag, hvorfor pigen kan forvente - hvis hun altså kendes skyldig - at måtte bøde hårdere, end hvis hun tilbage i januar havde lagt sig fladt ned, hvilket hun angiveligt også efter branden havde gjort under en afhøring hos politiet.

Der har tidligere været brand i de nedlagte industribygninger. Den aktuelle sag omhandler imidlertid en episode 3. november sidste år, hvor den tiltalte, 15-årige pige anklages for at have »forvoldt ildebrand, idet hun satte ild til et bål på en tønde, hvorefter hun satte ild til en stol, hvilket spredte sig til andre genstande,« som det lyder i anklageskriftet.

Stod ved opkørsel efter branden

Pigen, der tiltales, var sammen med en 13-årig dreng på gerningstidspunktet. De to befandt sig netop ved Basta-fabrikken, hvor også Sjællandskes udsendte dengang mødte dem.

Her fortalte de om stedet og berettede om dets status som et hyggehjørne for de unge, hvilket dog nu var brændt. De var derfor også ærgerlige over, at der nu var udbrudt brand, lod de forstå.

Ifølge anklagemyndigheden kan pigen dog takke sig selv for, at der opstod brand, hvilket politiet således mener, at hun skal straffes for.

Som skrevet nægter pigen. Sigtelsen lyder på en overtrædelse af straffelovens paragraf 181.