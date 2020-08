Teenage-mekka klar til at slå dørene op: Hitmager gæster åbning

Tøjbutikken »STREET#STYLERS«, som egentlig var sat til at åbne for en måned siden, slår i morgen dørene op for alvor.

Det sker kl. 10 i lokalerne i Smedegade i Slagelse, der tidligere har huset eksempelvis TDC og tøjbutikken Like ANNA, der låste af for sidste gang tilbage i januar.

Tøjmekkaet er på omtrent 200 kvadratmeter plus 40 tilstødende kvadratmeter og vil rumme meget andet end bare mærker som Tommy Hilfiger, Calvin Klein, La La Berlin, Costbart, Dickies, Sofie Schnoor, Grunt Only, Champions og mange andre.

Hun og hendes medarbejdere er også klar til at invitere indenfor i et loungeområde. Et slags hyggehjørne til brug for de unge, der kan hænge ud. De kan oven i købet lægge deres mobiler til opladning, ligesom der vil være en kold cola på køl.