Sofie Elkjær Jensen har i dag arbejde som fastansat på Det Kongelige Teater i fem år efter i en periode at være ansat som freelancer. Når hun ikke står på scenen, er hun tillidsrepræsentant for teatrets solister.

Teatret er hendes andet hjem - nu modtager hun kongelig hæder

- Det betyder helt vildt meget, fordi det er en anerkendelse ikke bare for min sang - men for det, jeg gør for teatret, fortæller Sofie Elkjær Jensen, der første gang stiftede bekendtskab med Det Kongelige Teater, da hun som 20-årig flyttede til København og tog imod publikums jakker i garderoben sideløbende med, at hun læste på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

- Jeg føler, jeg får hæderen ikke kun, fordi jeg er en dygtig sanger. Men fordi jeg gør en forskel for teatret og på den måde også på en måde for Danmark, fortæller hun.

- Det Kongelige Teater gør en stor forskel for Danmark og for Danmarks kulturliv. Derfor er jeg rigtig glad for at være med til at forme det både internt i forhold til arbejdsmiljøet og for publikum, når jeg står på scenen i mit virke som sanger, fastslår Sofie Elkjær Jensen.