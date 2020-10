Helene Dorthe Hansen fra teaterkontoret og teaterkredsformand Flemming Pedersen i teatersalen, hvor man på grund af corona må holde afstand. Det har betydet, at man har været nødt til at lave en ekstraforestilling på stykket Eksmænd, som dog må udgå på grund af »sammenstød« med det nye egnsteater. Foto: Arne Svendsen

Teaterkreds raser over »gøgeunge«

Formand for Vestsjællands Teaterkreds stærkt utilfreds med, at nyt egnsteater blokerer for, at ekstra forestilling med Folketeatret kan gennemføres.

Slagelse - 10. oktober 2020 kl. 09:02 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Med næb og klør har Vestsjællands Teaterkreds sat sig imod oprettelsen af det nye egnsteater Sjællands Teater, fordi man mener, at der er tale om unfair konkurrence, der kan true teaterkredsen, som hører til landets største. Byrådet har alligevel valgt at oprette egnsteatret, som er et samarbejde mellem Slagelse Teater og to teatre i Holbæk.

