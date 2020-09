Krabasken i Slagelse har netop haft repremiere på forestillingen »Album«, der blev lukket ned på grund af coronavirus efter bare tre spilledage. Teatret er dog åbnet med flere restriktioner som ensretning og afstandskrav. Foto: Fleur Sativa

Teater lukket ned af corona: Nu er skuespillere tilbage på scenen

Efter at være lukket ned siden marts er teatret Krabasken i gang igen. Fredag var der repremiere på forestillingen »Album«, der blev afbrudt efter bare tre spilledage. Genoptagelsen vækker glæde lige fra skuespiller til instruktør.

Slagelse - 08. september 2020

- Det var som at få en spand vand i hovedet. Der stod vi. Klar. Og så skulle vi pludselig noget helt andet.

Sådan fortæller Anne Hviid, der har været en del af teatret Krabasken i Slagelse »i hvert fald i 30 år«. Men som de sidste seks måneder har været nødsaget til at sætte sin interesse og store passion på pause på grund af coronavirus.

Netop som hun og 21 andre skuespillere havde haft premiere på forestillingen »Album«, lukkede Danmark nemlig ned. Og det samme gjorde scenetæppet.

- Men stykket her har hele tiden ligget i baghovedet, slår Anne Hviid fast, som nu igen - og endelig - indtager scenekanten i rollen som en lesbisk fængselsbetjent.

For fredag havde »Album«, hvor man møder 12 forskellige personer med hver sin personlige udfordring, repremiere .

»En spøgelsesby« I mellemtiden - imens Krabaskens lokaler på Bredegade lå øde hen - har det kriblet i Anne Hviids fingre for at komme i gang igen. Så meget, at hun flere gange har haft fat i rollehæftet. Selv om hun ikke vidste, hvornår hun skulle på scenen igen.

Derfor var det ifølge hende »en kæmpe fornøjelse« endelig at stå foran publikum igen. Og mærke suset i maven fra klapsalverne.

- For det skete jo fra den ene dag til den anden, at forestillingen bare lukkede ned. Og så har det stået som sådan en spøgelsesby lige siden, fortæller Anne Hviid og erindrer den dag, hele holdet bag »Album« igen var samlet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Anne Hviid er klar til at gå på scenen i Krabasken, der har været lukket ned på grund af coronavirus. Foto: Fleur Sativa



- Der var lagt lagner henover vores kostumer, og alt stod, som da vi gik. For da vi gik hjem om søndagen (den 8. marts, red.), troede vi, at vi skulle komme og spille igen fredag, beretter Anne Hviid.

Men det skete ikke.

Alle holdt vejret På et pressemøde den 11. marts lukkede landets statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark ned. Og som tiden gik, indså instruktør og manuskriptforfatter Peter Thieme, at »Album« var udsat på ubestemt tid.

- Alle troede i starten, at situationen ville se anderledes ud efter påske. Og det gjorde vi også, forklarer han og peger på, at pressemødet »fik alle medvirkende til at holde vejret«:

"Det er jo ikke kun de 12 skuespillere på scenen."

- Peter Thieme, instruktør og manuskriptforfatter - Peter Thieme, instruktør og manuskriptforfatter - Og det er jo ikke kun de 12 skuespillere på scenen. Det er også et femmandsorkester. Det er tre mand i teknikken. Det er en kvinde backstage. Og en forestillingsleder. Vi er 22 i alt, der er en del af denne her produktion, når den kører, forklarer Peter Thieme.

- Men langsomt som dagene går, kan vi godt alle mærke, at det at tro, at vi kommer til at spille efter påske, ja. Det er utopi, beretter han og mindes, at bestyrelsen kort tid efter traf en beslutning om at lukke Krabasken ned til efter sommerferien.

Afstand og ensretning Og netop som vi er gået ind i årets første efterårsmåned, er teatret igen i gang. Næsten som før coronavirus.

De runde borde til publikum er imidlertid skiftet ud med firkantede, så hver enkelt kan sidde med ansigtet vendt imod scenekanten. Og herfra er der holdt afstand ud til første række, så for eksempel dråber af spyt ikke risikerer at sprede smitte.

Derudover er der foretaget afstandsmarkeringer og envejsretninger, ligesom publikum ikke længere kan gå i baren, men må bestille drikkevarer fra deres plads.

Men hvad, der ikke har ændret sig, er stemningen. Fælleskabet. Og passionen. I hvert fald ikke til det værre. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge instruktør og manuskriptforfatter Peter Thieme har pausen væk fra teaterscenen også haft positiv betydning for forestillingen, der præsenterer både 80'er-hits og 12 forskellige skæbner. Foto: Fleur Sativa



- Faktisk er det som om, at stemningen på holdet er blevet mere varm. Vi kommer hinanden mere ved, selv om vi skal holde afstand. Pausen har på en eller anden måde banket holdet mere sammen, synes jeg, fortæller Anne Hviid, der selv har haft teater tæt på livet »næsten hele sit liv«.

»Det har været hårdt« - Min far spillede også teater på amatørbasis. Men når jeg besøgte min morfar i København, tog vi altid i teatret. Og jeg elskede at ligge og kigge i programmer, når han havde været i Det Kgl. Teater med min mormor. Det var min godnat-læsning, når jeg var på besøg hos dem, husker hun og beskriver sit liv i dag som »50 procent teater, 50 procent arbejde«:

- Ah, ja. Så er der også lidt familie. Men jeg har savnet teatret meget. Det har faktisk været hårdt. Det synes jeg altså. Virkelig, siger Anne Hviid og lægger trykket på det sidste åndedrag.

Og sådan har instruktøren Peter Thieme det også. »Album« er nemlig ikke »bare« et færdigskrevet stykke, han har taget med hjem.

"(...) det er faktisk først efter den måned, man sådan rigtigt mærker rollen og kan slappe af i den."

- Peter Thieme, instruktør og manuskriptforfatter - Peter Thieme, instruktør og manuskriptforfatter Det er specielt, siger han. - For det er jo noget, som jeg har siddet og fundet på. Jeg har siddet og tænkt: »Jeg kunne godt tænke mig at lave det her«, fortæller manden bag forestillingen, som er bygget op omkring 24 kendte sange fra 80'erne.

Og faktisk spiller musikken endnu bedre, efter scenekanten har stået tom de sidste seks måneder, mener Peter Thieme. Her har alle - også skuespillere - nemlig haft tid til at fordybe sig endnu mere i deres roller.

- Normalt er man på scenen i maksimalt en måned. Og det er faktisk først efter den måned, man sådan rigtigt mærker rollen og kan slappe af i den. Og der er det forbi, forklarer instruktøren.

- Men nu er den der fra start. Fordi vi har fået seks måneder »foræret«, vurderer Peter Thieme.

Billetsalget til den musikalske forestilling »Album« er åbent. Foto: Fleur Sativa



Anne Hviid spiller i stykket en lesbisk fængselsbetjent. Hun er én ud af 12 skæbner, publikum præsenteres for i løbet af forestillingens to gange 50 minutter. Foto: Fleur Sativa



FAKTA Den musikalske forestilling »Album« havde repremiere fredag den 4. september. Billetprisen er 140 kroner, og de kommende spilledage er:

Onsdag den 9. september kl. 19.30

Fredag den 11. september kl. 19.30

– meget få billetter tilbage

Lørdag den 12. september kl. 19.30

Søndag den 13. september kl. 15.00

– udsolgt

Torsdag den 17. september kl. 19.30

Fredag den 18. september kl. 19.30

