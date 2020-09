Pernille Jensen (til venstre) og Anni Jensen, brugere af Ringen, ses her sammen med formand Mogens Lindstrøm på trappen til Krabasken i forbindelse med endnu en forestilling, der har givet gode oplevelser og medvirket til at trænge alkoholen i baggrunden. Privatfoto

Teater hjælper alkoholfrit netværk

Der er glæde i det alkoholfri netværk Ringen over 25 års samarbejde med amatørteatret Krabasken,, der gør det mindre kedeligt at være ædru.

Slagelse - 08. september 2020

Det alkoholfrie netværk, Ringen i Slagelse og Slagelse amatørteater Krabasken er uadskillelige.

Ringen har gennem de sidste 25 år set alle forestillinger. Lørdag den 5. september var der 34 personer til forestillingen Album.

- I Ringen kommer der alle typer mennesker, som har det til fælles, at de vil et nyt liv uden alkohol. Det sker gennem det ædru fællesskab. Vi har et motto, som hedder, at det ikke må være kedeligt at være ædru, og her er Krabasken en stor medspiller. Det at vi kan sidde ved små borde i grupper og drikke kaffe eller vand, det har en stor social dimension, fortæller formand i Ringen Mogens Lindstrøm.

Han tilføjer, at der skal sættes noget andet i stedet for flasken, hvis missionen om et godt liv uden alkohol skal lykkedes.

Der skal skabes en fælles, sund og oplevelsesrig interesse for misbrugerne i Ringen, og det at kunne deltage i gode arrangementer med andre mennesker, som i dette tilfælde i Krabasken, det gør en stor forskel.

Det betyder det Pernille Jensen er kommet i Ringen i over tre år. Hun har i alle årene været med Ringen i krabasken.

- De er så dygtige, og vi nyder at være på deres hyggelige teater. I dag var det helt vildt. Salen var bare helt med, også selvom vi skulle blive siddende ned, fortæller Pernille Jensen.

Hun siger videre, at det at Ringen har disse teatre ture gør, at de personer, som er stoppet med at drikke, bliver hærdet i at melde ud om, at de ikke drikker alkohol.

- Til gengæld får vi store oplevelser sammen med andre i Ringen og giver vores erfaringer videre, siger Pernille Jensen.

Anni Jensen har været med i Krabasken sammen med Ringen i mere end ni år.

- Nogle af gangene er min datter og mit barnebarn med. De tager turen fra København for at være med. Det er selvfølgelig for at være sammen med mormor, men også fordi de hygger sig med medlemmerne i Ringen. Vi er jo ganske almindelige mennesker, der som mange andre har haft problemer i livet, og vi har gjort noget for at få det godt. Det smitter selvfølgelig af på familien også, så jeg håber da, at de skal med næste år, når der skal opføres »Bølle Bob«, siger Anni Jensen.

Hun siger videre, at hun smiler i flere dage efter en tur i teatret.

Kan ændre folks liv Formand Mogens Lindstrøm pointerer, at når der sættes noget i stedet for alkohol, så er det med til at give fodfæste i det ædru liv.

- Det er vigtigt at kunne føle, at man har et dejligt liv uden alkohol, da trangen til at blive påvirket kan være meget stærk i perioder. Her er det, at de gode oplevelser skal tage over og fortælle, at »jeg vil ikke være afhængig igen, jeg vil bestemme i mit eget liv«. Derigennem mindskes trangen til alkohol. Til sidst kan den helt forsvinde, så man kan forblive et ædru menneske. Men inden skal der fightes og kæmpes, siger Mogens Lindstrøm.

Han takker for gode oplevelser i Krabasken gennem mange år.

- De har været medvirkende til, at livet har ændret sig for en gruppe mennesker, siger Lindstrøm.