»Team Vandbærerne« på cykelsafari

- Vores filosofi er, at træning skal passe ind i et for mange travlt hverdagsliv, så vi har stort set ingen krav til, at man deltager i arrangementer og træning, men det kommer faktisk helt af sig selv. Samtidig er vi et motionshold, så vi kører altid efter »laveste fællesnævner«, så alle føler, de er med og får en god cykeloplevelse. Vi træner fast hver onsdag og er mellem seks og 18, der cykler fra Sportigan Slagelse på Østre Alle 28. Vi har besluttet at støtte sårbare børn, og i år vil vi donere et beløb til »Børns Vilkår«.