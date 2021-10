Team Rynkeby Vestsjælland 2022 er allerede begyndt at træne intensivt. Til juli 2022 går turen mod Paris.

Team Rynkeby har sat kursen mod Paris

Slagelse - 23. oktober 2021

Hvis man allerede nu har lagt mærke til de karakteristiske, gule cykelryttere på de vestsjællandske veje, så er det korrekt, at Team Rynkeby Vestsjælland er i gang med at intensivere træningen, inden vinteren besværliggør cykelturene udendørs.

For hvis ikke verden ændrer sig drastisk, så går turen mod Paris den 9. til 16. juli 2022 - kursen er allerede sat!

Der har - måske som følge af corona - været en overvældende stor interesse for at blive en del af Team Rynkeby Vestsjælland i 2022, og i alt 53 ryttere er blevet valgt ud blandt de mange kvalificerede ansøgninger. Fordelingen er 50/50 mellem nye og erfarne ryttere. Det giver både tryghed og ballast for holdet som helhed.

På holdet er der også syv servicefolk (forplejning), en »marshall« (motorcykel) og to servicefolk til følgebilerne. De er uundværlige og gør, at rytterne formår at yde deres bedste.

Vil du med på eventyr? Går du med eventyr i maven og vil være en del af Team Rynkeby Vestsjælland, så mangler holdet stadig to servicefolk til følgebilerne. Her er det en fordel at kunne skrue på en cykel eller skifte et cykeldæk, mens rytteren står og panikker.

Team Rynkeby Vestsjælland mangler også en humørfyldt lastbilchauffør, som trives med kaffe i bilen og god musik i radioen - samt en ekstra chauffør til holdets »ambulance«. Sidstnævnte må gerne være fysioterapeut eller massør - eller have anden sundhedsfaglig uddannelse. Det vil være ren win-win for holdet!

Uanset hvilken position man bestrider, så er man sikret at være en del af et unikt sammenhold, som rejser penge til kritisk syge børn.

Team Rynkeby Vestsjællands primære formål er at støtte Børnecancerfonden og Børnelungefonden, så derfor er sponsorarbejdet allerede i fuld gang. Man kan derfor som virksomhed godt forvente, at man vil få en henvendelse fra én af holdrepræsentanterne, hvorvidt man ønsker at sponsorere holdet. Holdet håber på forståelse, velvillighed og gavmildhed - uanset beløbets størrelse - eller hvad man ønsker at sponsorere.

Vil du vide mere? Hvis man vil være en del af serviceholdet som enten mekaniker eller chauffør - eller ønsker at sponsorere Team Rynkeby Vestsjælland, så er man velkommen til at kontakte holdkaptajn Niels Urban på telefon 4137-1822 eller mail: nu@altan.dk.