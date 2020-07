Team Rynkeby Vestsjælland er i gang med årets tour - her op ad Jættehøjvej.

Team Rynkeby af sted i blæst og regn

Det blæser, og en let støvregn falder stille ned over den stejleste bakke i miles omkreds. 10-15 personer har taget opstilling langs vejkanten, og de fleste har taget dannebrogsflag med.

Nogen har skrevet et par navne med kridt på asfalten - ganske som i Tour de France - og trods det noget ustadige vejr er stemningen fin blandt tilskuerne.

Det er dog i første omgang kun en ledsagerbil. Men kort efter dukker Palle Pedersen op på sin motorcykel. Palle har siden 2013 været i front på samtlige Rynkeby-ture for at bane vejen for cykelrytterne, og i år er ikke anderledes.