Her er Pascal, der ellers ifølge Facebook-kilder er flink og talende, på vej mod Sjællandskes udsendte for at understrege, at han absolout intet vil fortælle. Foto: Helge Wedel

Tavs rytter var flink franskmand

Der kom rigtig mange reaktioner på avisen Sjællandskes møde med en tavs rytter på Motalavej. Der skulle være tale om en flink franskmand på vej til København.

Slagelse - 30. marts 2021 kl. 20:36 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Sjællandskes beskrivelse af en stor bryggerhest med oppakning fortøjret ved parkeringspladsen på Motalavej over for Lidl har i den grad udløst mange reaktioner. På sn.dk har op langt over 30.000 klikket på den lille historie.

Ifølge de mange henvendelser med Facebook som hovedkilde er rytteren, der absolut ikke ønskede at tale med Sjællandske mandag ved frokosttid, en ellers både flink og talende franskmand med fornavnet Pascal. Sammen med hesten Hurricane skulle han uvist af hvilken årsag primært til fods og trækkende med hesten være på vej til København efter at have indledt sin rejse i Sydfrankrig for flere måneder siden.

Overnatningssteder På turen har han blandt andet via Facebook søgt hjælp i form af overnatningssteder til både ham og hesten. Til sidstnævnte også stalde med hø, så de mange hestekræfter kunne tankes op og holdes intakt til den lange rejse.

God tur Herfra skal lyde fortsat god tur, og øv at du ikke lige var i humør til at fortælle om din rejse, da du passeredes Korsør og mødte den lokale journalist. Det er uvist, hvem der har hjulpet hest og franskmand over Storebæltsbroen - en hestetrailer må have været nødvendig.