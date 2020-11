Tarvelige tricktyve efterlyses

En 83-årig kvinde var fredag udsat for et tricktyveri i sin lejlighed i Vesterport i Slagelse.

En kvinde kom til lejligheden og bad om at måtte låne en tallerken, og det lykkedes kvinden at aflede den 83-åriges opmærksomhed, så en medgerningsmand slap af sted med at stjæle kontanter fra en pung. Herefter forduftede tyven.