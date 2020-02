Se billedserie Et såkaldt kaste-kort er også ulovligt. Det er lavet af metal og kan kastes på samme måde, som ninja'er bruger kastestjerne. Foto: KIM BRANDT

Tankeløs handel på nettet kan give store bøder til unge

Slagelse - 20. februar 2020 kl. 11:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For ganske få år siden kendte politi og toldmyndigheder stort set ikke til ulovlige knive, som blev bestilt via internettet. Men de senere år er antallet steget - og en af årsagerne kan være populære computerspil som »LoL« (League of Legends) og »Wow« (World of Warcraft). I spillene er knive og andre våben udbredte, og flere firmaer - især i Kina - laver kopier af disse våben, som mange unge bliver fristet af.

- Det sker især gennem den tjeneste, der hedder »wish.com«, fortæller Ebbe Henriksen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Han opfordrer både forældre og bedsteforældre til at interessere sig mere for, hvad de unge - som af og til er under 10 år - foretager sig på nettet.

Tidligere skulle kreditkort-indehavere være fyldt 18 år, men det blev ændret for et par år siden.

I dag kan børn helt ned til syv-års alderen have deres eget »lommepengekort«, som kan bruges på nettet.

- Vi oplever også, at børn bruger familiens PC, hvor kontooplysningerne kan være gemt. Dermed kan den unge let lokkes til at købe ting, som er ulovlige. Og her vil jeg gerne understrege, at ALLE former for våben er ulovlige at importere, siger politimanden.

Det gælder også hobbyknive og lignende, som ellers kan købes i en almindelig dansk forretning.

- Der er meget strikse regler omkring import af knive og lignende. Generelt vil jeg sige, at det er forbudt at bestille noget, der er farligt. Punktum. Og hvis man er i tvivl, så kontakt politiet først, lyder hans råd.

Man kan godt bestille legetøj, der ligner den ægte vare, men grænserne kan nogle gange være flydende.

Toldmyndighederne scanner en stor del af de tusindvis af pakker, der hver dag ankommer til landet.

- Alle pakker, som indeholder våben/knive og lignende, bliver sorteret fra, hvorefter den politikreds, hvor modtageren bor, bliver kontaktet.

Herefter bliver modtageren - eller dennes forældre - kontaktet af politiet.

Selv har Ebbe Henriksen mange gange siddet med unge og deres forældre til en såkaldt »bekymringssamtale«, når junior har bestilt en ulovlig kniv eller lignende via nettet.

- Tit ved den unge slet ikke, at det er ulovligt. Og det er heller ikke altid, at forældrene er klar over det. Men en bøde på 3000 kroner kan gøre det meget virkeligt, fortæller han.

Og er der bestilt tre knive, kan bøden stige til det tredobbelte.

- Det er lidt som med forseelser i trafikken. Hver lovovertrædelse kan medføre en ny bøde, forklarer han.

I særligt grove tilfælde kan sagerne resultere i en fængselsstraf - og dermed også en plettet straffeattest.

Bøder og straf bliver dog kun aktuelt, hvis den unge er over den kriminelle lavalder på 15 år. Unge under 15 ikke kan straffes med hverken bøde eller fængsel.

- Men vi kan forklare den unge og dennes forældre, at det er ulovligt, ligesom varerne også bliver konfiskeret, siger politimanden.

Han håber, at forældre - eller bedsteforældre - vil hjælpe de unge med at undgå de værste faldgruber på nettet.

- Det ville nok heller ikke skade, at emnet kom på skoleskemaet, mener Ebbe Henriksen.