23-årige Tanja Gerding frygter hver dag, at hendes mor smittes med coronavirus. Hvis hun gør, risikerer hun nemlig at blive dødeligt syg. Derfor tager Tanja selv alle de forholdsregler, hun kan - og hun håber, at andre unge vil gøre det samme. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Tanja kan ikke længere give sin mor et kram: Hun risikerer at dø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tanja kan ikke længere give sin mor et kram: Hun risikerer at dø

Efter coronavirus kom til Danmark, har 23-årige Tanja Gerding fra Slagelse ikke kunne være tæt på sin mor. Hun er nemlig særlig udsat og risikerer at dø, hvis hun bliver smittet med virussen.

Slagelse - 19. marts 2020 kl. 09:22 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand” Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i sidste uge, da hun lukkede store dele af Danmark ned for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Og netop det mærker 23-årige Tanja Gerding fra Slagelse i disse dage alt til.

Hendes mor er nemlig lungesyg og har nedsat immunforsvar.

Derfor er hun særlig udsat for virussen, der allerede har kostet tusindvis af mennesker på verdensplan livet. Det første dødsfald i Danmark skete lørdag.

Tanja kan derfor i dag – af frygt for at gøre sin egen mor dødeligt syg - slet ikke nærme sig hende.

Flere meters afstand - Jeg ved, at det er det bedste for hende. Men det gør sindssygt ondt. Jeg kan ikke længere gå hen og kramme min egen mor. Jeg kan ikke engang være tæt på hende, forklarer Tanja Gerding, som i øjeblikket føler sig tvunget til at holde flere meters afstand, når hun besøger sin mor.

Noget, der ikke kun er svært, da de normalt har et tæt forhold. Tanja Gerding er også sin mors eneste hjælp i hverdagen, hvor hun både sørger for indkøb, rengøring og nogle dage madlavning.

Efter udbruddet af coronavirus bliver alt planlagt, så de ikke er i samme rum for lang tid ad gangen. Højst nogle minutter. Og fra Tanja Gerding tidligere besøgte sin mor fire-fem gange om ugen, kommer hun nu så så sjældent som muligt. Og har altid medbragt maske og plastikhandsker. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sådan ser 23-årige Tanja Gerding ud, når hun

besøger sin mor. Hun er lungesyg og risikerer at

dø, hvis hun bliver smittet med coronavirus.

Privatfoto



- Det sætter en del tanker i gang hos mig hver evig eneste dag: ”Er hun okay? Er kattebakken tømt? Hvad med køleskabet? Har hun noget at spise?”, forklarer den 23-årige datter og uddyber:

- Når man er vant til at være den person, der gør de ting for hende, så er det ikke særlig sjovt. Det gør en nervøs og ked af det. Men jeg er naturligvis allermest nervøs for, at hun skal gå hen og blive smittet.

Frygter at bære smitten Foruden hensynet til sin mor gør Tanja Gerding derfor alt for ikke selv at blive smittet af coronavirus.

Hvis hun skal forbi byen, går hun altid med mindst tre meters afstand til andre. Hun rører ikke ved ting, der ikke er hendes. Og hvis hun gør, så spritter hun hænderne af.

Selv om hun ikke selv er særlig udsat for coronavirus, frygter hun nemlig at bære smitten videre. Måske til sin egen mor. Artiklen fortsætter efter billedet...

For at Tanja Gerdings mor ikke skal blive

smittet med coronavirus, har hun lavet et

skilt, som i dag er printet ud og hænger

på morens dør. Det skal gøre andre opmærksom

på, at hun er særlig udsat. Foto: Fleur Sativa



- Jeg sad og græd den anden dag, da jeg tænkte på det. Min mor vil dø af det, hvis hun får coronavirus. Fordi hun har de lungekomplikationer, hun har, fortæller Tanja Gerding, som derfor håber på, at andre unge vil være lige så forsigtige, som hun selv er.

Imidlertid tror hun, at mange unge slet ikke tænker over coronavirus, hvis de ikke selv har familiemedlemmer eller andre pårørende, der er særligt udsatte.

Skilt skal hjælpe Men selv en fremmed på gaden eller i køen i supermarkedet, kan man risikere at smitte, hvis man bærer virussen, konstaterer Tanja Gerding.

- Det er sådan nogle ting, man skal tænke på. Det kan godt være, man ikke selv er særlig udsat. At man måske kun vil få lidt forkølelse og influenza-symptomer. Men vi skal også passe på hinanden, slår hun fast.

"Jeg mistede på en måde min mor, da coronavirus kom til Danmark. For nu kan jeg ikke være sammen med hende."

- Tanja Gerding, 23 år - Tanja Gerding, 23 år For at passe på sin egen mor har Tanja Gerding derfor lavet et skilt, som i dag hænger på morens dør. Det skal sikre, at postbuddet eller andre uanmeldte besøgende ved, at de skal være særligt forsigtige.

”Her bor en med et nedsat immunforsvar”, står der blandt andet på det.

- Jeg mistede på en måde min mor, da coronavirus kom til Danmark. For nu kan jeg ikke være sammen med hende. Og jeg aner ikke, hvor lang tid det vil vare, forklarer Tanja Gerding og konstaterer:

- Men forhåbentlig kan det her skilt sikre, at jeg kommer til at tilbringe tid med hende igen.