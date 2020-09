Talenter skal være musikalske

Se billedserie Alt tyder på, at eleverne på kunsttalentklassernes musiklinje fremdeles skal kunne noget inden for musik, før de optages. Foto: Picasa Foto: Picasa

Slagelse - 17. september 2020 kl. 11:03 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at det også i fremtiden bliver et krav til elever, der vil gå på musiklinjen i Skælskør Skoles kunsttalentklasse, at de har forudsætninger for det. Det er i hvert fald, hvad kommunens skoleforvaltning foreslår politikerne i børne- og ungeudvalget, der skal behandle sagen på sit kommende møde.

I de fire år med kunsttalentklasser har skolen haft dispensation fra Børne- og Undervisningsministeriet til at optage eleverne på baggrund af deres kunstneriske færdigheder. Uden dispensation skal skolen optage alle elever fra hele kommunen, der søger om at gå i en kunsttalentklasse, og dispensationen er ved at udløbe.

Folkeskoleloven er imidlertid blevet ændret, så byrådet kan beslutte, at elever i særlige musikklasser kan optages på baggrund af deres musikalske forudsætninger. Kommunen har derfor kun søgt ministeriet om dispensation, hvad angår kunst- og designlinjen. Det har ministeriet sagt nej til.

Dermed kan alle, der ønsker det, fremover søge ind på kunst- og designlinjen, mens byrådet kan beslutte, at elever på musiklinjen skal have en vis musikalsk erfaring for at komme i betragtning, hvilket meget altså tyder på, at først børne- og ungeudvalget og siden byrådet gør.

Skælskør Skole vil holde fast i kravet om musikalsk erfaring. Skolen mener, at det understøtter et godt og højt fagligt miljø, hvor alle elever er motiverede for undervisningen i tonernes verden, så de kan være med til for eksempel sammenspil og koncerter.

I de fire år med kunsttalentklasserne i 7., 8. og 9. klasse var der de første år ikke flere ansøgere, end der var plads til i én klasse per årgang.