Eleverne i kunsttalent-klasserne får bedre afgangs-karakterer end andre elever med samme sociale og økomiske baggrund. Foto: Slagelse Kommune

Talent-elever får bedre karakterer

Slagelse - 16. september 2019 kl. 18:22 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i Skælskør Skoles kunsttalent-klasser klarer sig bedre end forventeligt ved afgangsprøverne i 9. klasse. Såvel i de kunstneriske fag som i dansk og matematik. Det fremgår af en evaluering af tilbuddet til unge med særlige evner inden for sang og musik eller kunst og design, som havde premiere i skoleåret 2016-17 som et led i Slagelse Kommunes talent-strategi.

Et af succeskriterierne for kunsttalent-klasserne på Skælskør Skole er, at eleverne fastholder eller forbedrer deres faglige præstationer - både generelt og specifikt i deres kunstart, og det succeskriterie kan der godt sættes hak ud for.

Afgangsprøverne for 9.K i de bundne fag viser, at eleverne har opnået en gennemsnitskarakter, der er 1,8 karakter højere, end hvad der er forventeligt af elever med samme sociale og økonomiske baggrund. Samtidig tegner afgangskaraktererne et billede af, at eleverne til eksamen kan præstere et relativt højt fagligt niveau inden for både dansk og matematik.

- Tilbagemeldingerne fra både elever og forældre har været, at det kreative afbræk i skoledagen giver en motivation og glæde, der også smitter af på resten af skolegangen. Det er også det billede, vi ser i evalueringen, hvor eleverne får flotte afgangskarakterer og klarer sig rigtig godt. Ikke kun i deres kreative linjefag, men også i matematik og dansk. Så ud over at vi med kunsttalent-klasserne styrker eleverne i deres linjefag og dermed kreative evner, så gør hele det sociale sammenhold og fællesskabet selvfølgelig også, at eleverne trives rigtig godt i K-klasserne, og når man trives i en klasse og også har det godt med sine kammerater, smitter det ofte også af på resultaterne i flere fag, siger skoleleder Gitte Kjærsgaard fra Skælskør Skole.

Ud over elever fra Skælskør Skole tiltrækker kunsttalent-klasserne også elever fra andre skoler. I tilbagemeldingen giver elever, der har skiftet skole for at gå i K-klassen, udtryk for tilfredshed med skiftet, og det samme gør deres forældre. Enkelte påpeger dog, at den lange transporttid kan gå ud over elevernes sociale liv uden for skoletiden.