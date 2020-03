Takeaway er løsningen: Bistro har rygende travlt

Når nu mange mennesker er hjemme hele dagen og måske også er lidt tilbageholdende med selv at tage ud at købe ind, satser bestyrer Henrik Pedersen på Highway Bistro ved Stop 39 på takeaway. Og noget tyder på, at det er en rigtig god idé.

- Der kom rigtig mange og hentede mad. Jeg havde regnet med, at der ville komme rimelig mange - men ikke så mange den første dag, siger Henrik Pedersen og tilføjer, at kunderne både var gæster på det nærliggende hotel og private.

Han er klar til eventuelt at fortsætte ordningen ud over de 14 dage, det foreløbig er meldt ud, at spisesteder skal holde lukket, og så håber han på, at nogle af dem, der benytter sig af takeaway-muligheden får lyst til at vende tilbage som »rigtige« gæster, når alt atter er normalt.