Tævede børnene når far var utilfreds

Slagelse - 13. maj 2019 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal

Daglige lussinger, slag på kroppen med læderbælter og ren og skær afstraffelse, når børnene gjorde noget, far ikke brød sig om.

Sådan lyder dele af det anklageskrift, der mandag sender en 40-årig far med rødder i Eritrea på anklagebænken ved Retten i Næstved. Manden, der har eritreansk statsborgerskab, tiltales for at have øvet vold med karakter af mishandling mod sine fem biologiske børn, hvoraf den ældste i dag er myndig, mens den yngste er på vej til at blive skolesøgende.

Afstraffelsen, som manden ifølge anklageskriftet systematisk har udsat sine børn for, har i teorien fundet sted fra maj 2015 til november 2018. Det er i hvert fald tidsrummet, som anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skitserer.

Faren tiltales for overtrædelse af straffelovens §245 stk. 1 og risikerer flere års fængsel for volden. Desuden tages der forbehold for påstand om udvisning.

Om der også har været en mor til stede, er uvist. Således tegner anklageskriftet kun et billede af en mand, der forårsagede smerte hos sine børn.

Specifikt tiltales han for at have tildelt sine to yngste børn kraftige slag i ansigtet i form af lussinger, hvilket naturligt har medført gråd og svien i tænderne.

Slagene har imidlertid været dagligdag for alle børn, der som skrevet også fik prygl med bælter. Samme børn har ifølge anklageskriftet desuden fået tæsk, blot fordi faren mente, at en afstraffelse var på sin plads.

Det er ifølge politiet blandt andet sket, i forbindelse med at to af børnene skulle have flettet hår på hinanden, hvilket faren ikke var tilfreds med. Derfor skal han have slået børnene, hvilket fik næseblodet til at rende, mens børnene græd, og de øvrige søskende i øvrigt overværede volden.