Energistyrelsen siger god for forundersøgelses-rapporten om havvindmølle-projektet ved Omø, men det er ikke lig med endelig tilladelse til at opføre møllerne. Visualisering: Orbicon

Send til din ven. X Artiklen: Tættere på havvindmøllepark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tættere på havvindmøllepark

Slagelse - 26. maj 2020 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Energistyrelsen har godkendt rapporten om forundersøgelserne i forbindelse med planerne om en havvindmøllepark syd for Omø. Styrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det »ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i områderne«.

Godkendelsen omfatter også rapporten om forundersøgelserne for havvindmølleparken i Jammerland Bugt.

Godkendelsen er ikke det samme, som at projektudvikleren, European Energy, så har ret til at opføre havvindmølle-parken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

En afgørelse fra Energiklagenævnet fra 2018 om Vesterhav Syd Havvindmøllepark betyder, at der skal laves et VVM-tillæg (Vurdering af Virkning for Miljøet) for projekterne, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af forundersøgelses-rapporterne for projekterne.

Energistyrelsen vil først tage endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projekterne, når der har været gennemført en offentlig høring af et tillæg til VVM-redegørelsen for hvert af projekterne, og det forventes, at VVM-tillæggene sendes i offentlig høring næste år.

European Energi melder klar til at arbejde videre med projekterne.

- Det glæder mig, at vi kan være med til at sikre et så markant løft til den grønne omstilling. Udover at vi vil levere grøn strøm til over en halv million danske husstande, vil vi også fjerne omkring 750.000 tons CO-2. Dertil kommer vi også til at styrke den lokale vækst og beskæftigelse. I anlægsfasen vil tusindvis blive beskæftiget både direkte og indirekte, lyder det fra European Energys CEO, Knud Erik Andersen, i en pressemeddelelse.

Han håber, at møllerne kan snurre fra 2023.