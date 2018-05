Tætpakket festdag venter forude

Oplev et hav af aktiviteter på »Havnens Dag - Vild med vand« i Korsør Marina og Lystbådehavn. Alle er velkomne, både børn og voksne, når Korsør Lystbådehavn byder på en lang række aktiviteter på »molerne« for alle interesserede.

Vild med vand er et landsdækkende projekt, der skal være med til at skabe mere liv rundt i de danske lystbådehavne.

Det bliver også muligt at prøve »stand up paddling«, der er en af de seneste og mest hastigt voksende aktiviteter på vand. Det gælder om at holde balancen stående på en surfboard-lignende bræt og så ellers padle derud af.

Korsør Lystbådehavn og Korsør Bromarked har igen i år valgt at samarbejde om en oplevelsesrig lørdag i Korsør og har bestilt en Veteranbus fra Danmarks Busmuseum for at tilbyde gratis transport og sightseeing frem og tilbage mellen de to dele af byen. Der vil være »små stop og stå på« rundt omkring i byen. Bussens første tur er med afgang klokken 10.15 fra Korsør Bromarked og fortsætter med at køre hver time - sidste afgang fra Korsør Bromarked er klokken 14.15.