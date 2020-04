Cassiopeia overlever, selv om det er et stort problem for indehaveren, at han stadig må vente på statens hjælp. Foto: Jens Christian Bachmann

Tæt på personlig konkurs: Cassiopeia skal nok overleve

- Erhvervsministeren lovede for 14 dage siden, at hjælpen var på vej, men jeg har ikke hørt noget endnu. Jeg tror på, at hjælpen kommer, men jeg tror, at den kommer for sent., siger Christopher Falkenstrøm.