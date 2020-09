Se billedserie Det bravt kæmpende Korsør-hold er fra venstre 64-årige Per Larsen, 62-årige Birgit Lomholt, 75-årige Steen Poulsen og 81-årige Arne Weldingh. Foto: Helge Wedel

Tæt på mesterskabet for herrehold tilsat kvinde

Korsør Tennisklub har på få år fordoblet medlemstallet. Tirsdag var et sjællandsmesterskab for 60+ Herrer tilsat en enkelt kvinde tæt på at ende i klubben.

Slagelse - 16. september 2020 kl. 07:24 Af Helge Wedel

Bare modstanderen accepterer, så må der godt være en kvinde på holdet, når rækken 60+ Herrer spiller turnering. Så 62-årige Birgit Lomholt knoklede i tirsdagens lummervarme i mere end fire timer sammen med 64-årige Per Larsen, 75-årige Steen Poulsen og 81-årige Arne Weldingh for at sikre Korsør Tennisklub sjællandsmesterskabet. De senere år har Skælskør ellers vundet hvert eneste år i den midt- og vestsjællandske række - men ikke i år, hvor spillerne fra Korsør derfor skulle møde vinderne af den københavnske rækker for at finde mesterholdet for Sjælland.

