46-årige John Larsen står med et billede af sin ni-årige søn, som han nu frygter igen bliver tvangsfjernet, hvis han skal i fængsel for at true to betjente, der var med de to kvindelige socialrådgivere, der i starten af 2019 kom klokken 23.15 og ville tvangsfjerne hans sovende søn. Foto: Helge Wedel

Tæt på en tvangsfjernelse: Far føler sig forfulgt

Spørgsmålet stilles af 46-årige John Larsen og er rettet mod to kvindelige kommunale socialrådgivere, da Sjællandske møder ham i hans lejlighed i Tyreengen, hvor han bor sammen med sin ni-årige søn, som han har fuld forældremyndighed over. Moren er grundet alkoholmisbrug frataget forældremyndigheden.

John Larsen frygter igen at miste sin ni-årige søn, fordi han kræves idømt fængsel for trusler fremsat, da han fik tvangsfjernet sønnen, som nu er hjemme igen, fordi han efterfølgende blev erklæret egnet som forældre.

