Ung mand dømt for at tænde kanonslag indenfor. Eksplosionen gjorde vennen blind på det ene øje. Delvist på det andet.

Artiklen: Tændte kanonslag inde i lejlighed: Nu dømt for at gøre sin ven blind

Det koster syv dages betinget fængsel, at en i dag 18-årig mand i december 2018 antændte et kanonslag i en lejlighed i Valdemars- gade i Slagelse.

Kanonslaget, der eksploderede indenfor, efter at både den dømte og hans jævnaldrende kammerat forgæves havde forsøgt at flygte ud af lejligheden, kostede sprængte trommehinder og betydelige skader på begge vennens øjne.

På det ene blev han blev blind, og på det andet har han i dag et stærkt nedsat syn.

Manden er dømt for »uagtsomt at have tilføjet betydelige skade på legeme eller helbred«, hedder det i anklageskriftet i en sag, der har været længe undervejs.