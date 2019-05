Tirsdag var femte retsdag ved retten i Næstved i den omfattende mishandlingssag fra Korsør, hvor begge forældre er anklaget for årelang mishandling af deres fire børn. Foto: Helge Wedel

Tårer i mishandlingssag

Af Helge Wedel

Familiekonsulent blev manipuleret af mor tiltalt for mishandling af sine fire børn. Moren anklager faren for mishandlingen med voldtægt, sexmisbrug og vold.

Både familiekonsulenten og den anklagede 42-årige far måtte give tårerene frit løb ved det femte retsmøde tirsdag i den omfattende mishandlingssag fra Korsør, hvor en mor og en far begge er anklaget for at have mishandlet deres fire børn gennem flere år.

Familiekonsulenten var knyttet til familien i fire måneder fra dagen efter, at faren blev anholdt den 30. august 2018. I retten fortalte hun, at hendes udgangspunkt var, at årsagen til de fire traumatisede børn var deres fars mishandling af dem.

Hun måtte grædende tage en pause, da hun forklarede om en video optaget af en af sønnerne. Den viste en aggressiv nærmest manisk råbende og skrigende mor. Videoen ændrer hendes syn på familiens situation.

- Jeg har oplevet det, jeg har, men videoen ændrer mit syn på, om moren kunne være en god mor for sine børn, for jeg opdagede, at moren har et medansvar for børnenes mistrivsel, sagde familiekonsulenten. Hun tilføjede, at moren også havde været i stand til at manipulere hende til at tro, at hun var en god mor, der ville sine børn det bedste.

De to piger på i dag 11 og 12 år samt to drenge på i dag 14 år blev først fjernet af kommunen fra den 43-årige mor fire måneder efter, at faren var anholdt.