Se billedserie Foto: Kim Brandt

Send til din ven. X Artiklen: TV-køkken på Julemærkehjemmet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TV-køkken på Julemærkehjemmet

Foreløbig er alle børnene på Julemærkehjemmet i Skælskør sendt hjem indtil den 17. januar. Imens foregår alle aktiviteter via nettet.

Slagelse - 10. januar 2021 kl. 17:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Normalt ville der på denne tid være 48 børn på Julemærkehjemmet i Skælskør, men på grund af corona er alle sendt hjem - indtil videre til den 17. januar.

Det betyder dog ikke, at forbindelsen til børnene nu er kappet, fortæller forstander Christine Conradsen.

- Slet ikke, men det hele er nødt til at foregå digitalt, ligesom mange skoler gør det med fjernundervisning, siger hun.

Sjællandske besøgte forleden stedet, som i øjeblikket kun tæller en lille håndfuld medarbejdere, men som også lige nu har besøg af en række håndværkere, som giver Julemærkehjemmet den helt store tur.

- Vi udnytter også tiden til at få lavet en masse vedligeholdelsesarbejde, men også større ting som en helt ny hal, hvor vi skal have et nyt motionsrum, fortæller hun og viser frem. Flere ting laves i etaper, men det hele forventes at blive klar en gang til sommer.

TV-køkkenet Denne dag er det dog primært de mere kulinariske oplevelser, som står på programmet på Julemærkehjemmet.

Der skal laves en sund omelet, og det sker i Julemærkehjemmets køkken, hvor det lille kamera på en bærbar computer transmitterer de to friske kokkes anstrengelser - lidt a la det gode, gamle tv-køkken:

- Ja, det er jo ikke Kirsten Hüttemeier, der står i køkkenet, men derimod Nanna og Line, to engagerede medarbejdere, som er meget interesserede i kosten, fortæller forstanderen.

Vi bevæger os ned ad en meget lang gang og bliver mødt af en liflig duft fra køkkenet:

Her står de to friske piger og gør sig klar til at vise, hvordan en sund omelet bliver til.

Kan også ses senere Pigerne i køkkenet har dog »snydt« lidt, idet de tidligere på dagen har lavet - og filmet - hvordan en omelet laves.

Den optagelse bliver så lagt på nettet, hvor børnene kan se den, når det passer dem.

- Nogle børn passer jo deres ordinære skole og har måske ikke lige tid nu, derfor er der også mulighed for at se det senere, forklarer forstanderen.

Men der er også en klar fordel i at lave et direkte mad-værksted, hvor børnene kan stille opklarende spørgsmål undervejs.

I Julemærkehjemmets køkken er alle ingredienserne gjort klar, og der ligger en masse små papirlapper, hvor mængden af ingredienserne står skrevet.

- Er I klar derude, spørger pigerne, da klokken er blevet 12.

Det er ikke alle, som er klar på klokkeslættet, men én for én toner de frem på den lille skærm, og seancen går i gang.

Pigerne forklarer langsomt og pædagogisk, hvordan omeletten skal tage form og viser blandt andet, hvordan æggene skal slås ud.

God stemning Der kommer flere spørgsmål undervejs, som bliver besvaret med det samme - og selv om børnene er spredt ud over et stort geografisk område på både Fyn og Sjælland, fungerer det hele alligevel godt. Der er en god stemning, og langsomt men sikkert tager omeletten form.

Efter et kvarters tid er det hele overstået, og der bliver sendt opmuntrende ord ud til børnenes kreationer.

- Nej, hvor ser det flot ud. Godt gået, lyder det anerkendende fra pigerne i køkkenet.

Og så er det hele slut for i dag. Dagen før var der motionsværksted efter samme princip, og Julemærkehjemmet tilbyder også trivsels-værksted og omsorgssamtaler med børnene og deres familier. Alt sammen via internettet.

- Det hele foregår »sammen, men hver for sig«, som også er navnet på vores nye Facebook-gruppe, forklarer Christine Conradsen.

Hun er glad for, at teknikken gør det hele muligt, men hun og medarbejderne glæder sig endnu mere til, at alle igen kan være rigtigt sammen.