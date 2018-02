TV: Have bliver en gave

Parret er blandt de mere end 1000 ansøgere, der har bedt programmet om hjælp til at få forvandlet en have.

Familien går meget op i at være i god form, så havearkitekt Knud Bundgaard skal for første gang skabe en have med et træningsanlæg, hvor der stadig er plads til afslapning og ikke mindst Bjarkes fristed, et faldefærdigt drivhus, der skal shines helt op. Vært Cecilie Hother får hjælp af drengene, så Bjarke også kan komme hjem til en nymalet garage. Han er sendt på tur med en kammerat og ved intet om den hektiske aktivitet hjemme i baghaven.