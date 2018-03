Seks lokale skoler er med ved løbet på fredag. Foto: Thomas Nørremark

Send til din ven. X Artiklen: Syv skoler løber for lungesyge børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv skoler løber for lungesyge børn

Slagelse - 23. marts 2018 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Syv skoler og et par skolefritidsordninger og daginstitutioner i hele kommunen er med ved Team Rynkeby Skoleløbet i dag, fredag.

I hele landet skal 109.000 elever fra 340 skoler løbe til fordel for Børnelungefonden. De lokale skoler, der deltager, er Hashøjskolen, Hvilebjergskolen, Flakkebjerg Skole, Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, Storebæltsskolen, Kirkeskovsskolen og Eggeslevmagle Skole.

Skoleløbet afvikles som et traditionelt motionsløb, hvor eleverne i løbet af en time eller to skal forsøge at løbe så langt som muligt. Antallet af kilometer, som eleverne løber, kan have indflydelse på, hvor mange penge der i sidste ende samles ind til syge børn, og

Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med forældre, bedsteforældre, venner og naboer, der alle kan vælge at give et beskedent bidrag per kilometer eller omgang, den enkelte elev løber.

- Vi samler penge ind efter princippet om, at mange bække små gør en stor å. Vi gør meget ud af at fortælle eleverne, at det ikke er en konkurrence om, hvem der kan løbe flest omgange eller samle mest ind , siger Team Rynkeby Fondens direktør, Carl Erik Dalbøge.

I Danmark går de indsamlede penge til Børnelungefonden, der blandt andet finansierer forskning i alvorlige lungesygdomme. I Sverige, Norge og Finland, hvor løbet også foregår, går de indsamlede midler til børn med kræft.