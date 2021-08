Syv ledere for Mimi i løbet af 40 år

- Mange tænker nok, at man efter så mange år samme sted er stagneret eller ligefrem udbrændt. Sådan har jeg det slet ikke, for i alle årene er der hele tiden sket fornyelser, ligesom man er opdateret via kurser, siger Mimi Larsen. En slutdato for jobbet er derfor ikke fundet, selv om hendes 69-årige mand allerede forlod arbejdsmarkedet som 62-årig.

- Det har der faktisk ikke. Du får så meget positiv respons fra børnene, at du bare ikke kan være i dårlig humør, når du er på arbejde, siger Mimi Larsen. Hun stammer fra Sverige, men kom til Korsør i 1969, hvor hendes far tiltrådte som direktør på glasværket.

Af forskelle i løbet af de 40 år i børnenes tjeneste peger hun på, at der tidligere var bedre normeringer. Til gengæld var papirarbejdet langt mindre i forhold til i dag med blandt andet TOPI (tidlig opsporing), hvor hver enkelt barn vurderes. Hertil også handleplaner for børnene.

Mimi Larsen glæder sig derfor til en bedre normering igen, fordi det med lov nu er vedtaget, at der fra 2024 højest må være seks børn for hver voksen.

- De har jo fulgt med udviklingen som alle os andre, men de er hverken dårligere eller bedre i dag end for 40 år siden. Det gælder fortsat, at vi skal holde dem fast på at være børn, og at det skal være en leg at gå i børnehave, for læring går gennem leg, siger Mimi Larsen.