Syv idrætsklubber delte 330.000 støtte-kroner

Det kunne formanden for Sports Team Slagelse, Jørn C. Nielsen, oplyse i forbindelse med uddelingen af støttemidler på generalforsamlingen.

På pigesiden ligger klubben flot i både U14, U16 og U18. I alle årgange er de placeret i 1. division og det gør, at Sports Team Slagelse vil støtte U16 og U18 initiativet, hvor det kræver flere penge at fastholde trænerne.

Der var også 20.000 kroner til Skælskør Badminton Klub og Slagelse Badminton klub om i samarbejde med Badminton Danmark at fortsætte elitetalentcenteret I Slagelse, hvor der er over 20 spillere tilknyttet.

Desværre måtte man sidste år lide den tort at tage turen ned i 3. division, og for at fastholde og udvikle spillerne og for at komme tilbage til 2. division igen søger klubben om støtte til træneransættelse.