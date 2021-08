I Slagelse går en mand under navnet Michael rundt og samler henkastet affald op fra gader og stræder. Noget, syv-årige Xander mente skulle belønnes med hans lommepenge - penge, der ellers skulle være lagt i opsparingen til en ny gamer-computer. Nu fik de ifølge den syv-årige et vigtigere formål. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Syv-årig ramt af love-storm: Forærede lommepenge til skraldeindsamler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv-årig ramt af love-storm: Forærede lommepenge til skraldeindsamler

Syv-årige Xander fra Slagelse havde netop fået 100 kroner af sin farfar, da han valgte at give dem til en fremmed: En mand går og samler skrald, og det skulle belønnes, mente han. Nu roses begge for deres gode gerninger, efter Xanders far i stolthed har delt oplevelsen på Facebook.

Slagelse - 19. august 2021 kl. 10:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Stor respekt«, »virkelig flot«, »fantastisk søn, du har.«

Kommentarerne er ikke kun rosende - de er også mange - efter 41-årige Søren Andersen fra Slagelse besluttede sig for at sætte sig til tasterne og »prale« med sin syv-årige søn, Xander, der nu er endt i en vaskeægte love-storm på Facebook.

Mandag foreslog drengen, der fylder otte år den 27. august, nemlig sin far at forære sine lommepenge til en mand, som familien ofte har set gå rundt i Slagelse by, hvor han samler andres henkastede affald op.

- Vi kan godt lide at køre en tur, så kører vi for eksempel på tanken og køber en sodavand og en fransk hotdog og leger en leg, hvor man skal sige »dips«, hver gang man ser en fed bil, og på vores ture har vi bare ofte set denne her mand gå rundt med to indkøbsvogne, som han så fylder op med den skrald, han finder, forklarer Søren Andersen til Sjællandske.

- På et tidspunkt spørger Xander, om manden måske er ensom og ikke har nogen venner, siden han går rundt alene. Så fordi han vil glæde ham, siger han, at han altså gerne vil give ham de 100 kroner, han lige har fået af sin farfar, uddyber den stolte far, der derfor foreslår, at de køber et gavekort for pengene og giver manden.

Sparer op til computer De 100 kroner havde Xander fået, fordi han i øjeblikket sparer op til en gamer-computer. Lommepengene skulle derfor oprindeligt være lagt til side til senere brug.

- At han så i stedet vil bruge dem på en mand, som han ikke engang kender, det gør mig selvfølgelig varm om hjertet, og derfor havde jeg også lyst til at dele oplevelsen, fortæller Søren Andersen, der har fortalt om sønnens gode gerning fra sin egen private Facebook-profil og på den lokale Facebook-gruppe 4200 Slagelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Søren Andersen blev mandag så stolt af sin syv-årige søn, at han gik hjem og delte et opslag om ham på Facebook. Siden har det høstet adskillige rosende ord. Privatfoto

Samlet set har de to opslag i skrivende stund fået omkring 2000 reaktioner fra andre, der også synes, at syv-årige Xander i den grad er værd at være stolt af.

Men de rosende ord tilfalder også manden, der går og samler skrald op.

»Respekt til begge« - Stor respekt til begge. For at gøre et stort og flot, helt frivilligt, ulønnet arbejde - og fordi en gæv dreng synes, det skal belønnes - endda af egen lomme. Hvor er det flot, skriver en Facebook-bruger blandt andet, mens en anden følger trop:

- Har også set ham gå rundt, og fedt at han gider rydde smidt skrald op. Og flot af din søn at vise ham taknemmelig i form af en gave. Sikker på det reddede hans dag, lyder én af de andre mange kommentarer.

Ifølge Søren Andersen snakkede han og hans søn kortvarigt med manden, der går under navnet Michael, da de gav ham gavekortet på 100 kroner, som kan bruges i en Circle K. Manden er førtidspensionist og går mellem 15 og 30 kilometer om dagen på sine skralderuter, fortæller Søren Andersen.

Nye sko og kødsovs-invitation - Nu er vi ved at finde ud af, om vi måske kan skaffe ham et par sko. Det synes vi, han fortjener, forklarer faren, hvis søn Xander dog også har et andet forslag:

- Han har så stort et hjerte, at han efterfølgende har spurgt mig, om vi ikke skal invitere manden på en omgang spaghetti kødsovs, fortæller Søren Andersen.

Sjællandske har forsøgt at finde frem til manden. Hverken Søren Andersen eller andre, avisen har snakket med, har kontaktoplysninger til ham eller kender hans faste ruter. Det er derfor foreløbig ikke lykkedes.