Syv-årig forærede sine lommepenge: Nu vil flere støtte lokal skraldesamler

Efter historien om en syv-årigs donation af lommepenge til en skraldesamler har bredt sig på de sociale medier, har flere donorer meldt sig: Nu får manden også sponsoreret overtøj og nye sko.

Han går efter sigende mellem 15 og 30 kilometer om dagen. Og så samler han det affald op, som andre smider på gader og stræder i stedet for i skraldespanden, hvor det hører til.

En mand i Slagelse fik derfor for nylig 100 kroner foræret af en syv-årig dreng, der syntes, at han fortjente en gave: De lommepenge, der ellers skulle være gået til en ny gamer-computer.

Og siden historien om de to er blevet delt flere gange på Facebook, har flere ønsket at støtte den søde skraldesamler. Et par nye sko og et regnsæt er nu på vej til manden, fortæller Thomas Eilersen.

Han er indehaver af tøjforretningen Dissing, der ligger i Vestsjællandscentret og også leverer arbejdstøj til erhvervskunder.

- Jeg blev ringet op af PE Company, som vi har som kunde, og de spurgte, om vi ikke kunne skaffe noget tøj til manden og splitte udgifterne. Og det ville vi selvfølgelig gerne, fortæller han.

Ringede med det samme Thomas Eilersen har selv flere gange set manden, der går under navnet Michael. Det gør indtryk på ham, at han vil bruge sin tid på at rydde op efter andre på den måde, som han hver dag gør det.

- Derfor ringede jeg med det samme rundt til vores leverandører for at høre, om vi kunne finde ud af noget, og det var de også friske på, forklarer Thomas Eilersen. Artiklen fortsætter efter billederne...

Personligt husker han en ferie til Sicilien, der gjorde stort indtryk på ham og stadig sidder i ham den dag i dag, når han møder henkastet affald i naturen.

Midt i de smukke italienske omgivelser blev han mødt af en fugl, der gik rundt med affald i munden.

- Der så jeg på min bedre halvdel og sagde: »Skal vi ikke lige bruge et øjeblik af vores ferie på at samle op?« Og indenfor en time og på 100 meter havde vi fyldt 20 affaldssække, husker Thomas Eilersen, der derfor bliver rørt over skraldesamleren fra Slagelses indsats.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at folk vil hjælpe. Det ligner jo en svinesti nogle steder, siger han.

Skal have noget igen Samme oplevelse har Vicky Patorra, der er kontoransat og kæreste til medejer af PE Company, Chris Persson.

Det var derfor hende, der først kontaktede tøjforretningen Dissing.

- Jeg så det her opslag på Facebook-gruppen 4200 Slagelse med en dreng, der havde foræret sine lommepenge til en mand. Og så tænkte jeg: »Det var da fantasisk, at en lille gut tænker sådan.« Jeg blev rørt, fortæller hun.

- Så læste jeg, at manden gik og samlede affaldet frivilligt og vist nok er førtidspensionist. Og så slog det mig: Vi må da kunne sponsorere noget, uddyber Vicky Patorra, der også har skaffet T-shirts og sørget for, at regnslaget er i en neongul farve, så det ses i mørke.

- Når han er så god at gøre en så god gerning for vores kommune, så skal han også have noget igen. Vi er et lokalt firma, så på den måde giver det bare god mening for os at give noget til dem, der giver noget til kommunen, siger Vicky Patorra.