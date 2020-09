På den centrale parkeringsplads til flådestationens lastbiler skal der for omkring 200 mio. kr. opføres en ejendom med cirka 3000 kvadratmeter . Den skal rumme omkring 60 militære arbejdspladser fra København og Ringsted. Endnu er der intet at se. Udlytningen ventes først at ske i 2025, selvom den fremgår af det nuværende seks-årige forsvarsforlig besluttet i 2018 og med udløb i 2023. Foto: Helge Wedel

Syv år tager det Forsvaret at flytte 60 job

Først to år efter det nuværende forsvarsforlig udløber i 2023 kan udflytning af omkring 60 stillinger fra København og Ringsted ske til nybyggeri for omkring 200 mio. kr. på Flådestation Korsør. Udvidelsen af kajanlæggene for en kvart milliard kr. kommer måske i gang før.

For det vil angiveligt tage hele syv år at udflytte omkring 60 militære arbejdspladser fra København og Ringsted til Flådestation Korsør.

