En syrisk far blev torsdag eftermiddag både udvist og idømt en behandlingsdom. Han skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Syrisk far udvist: Voldsramt ægtefælle var tavs i retten

Slagelse - 15. maj 2020 kl. 07:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 40-årig mand, som ifølge anklageskriftet tævede og truede sin hustru igennem et halvt døgn i en lejlighed i Skælskør sidste år i august, blev torsdag eftermiddag udvist af landet. Enkeltbilletten vil, når den pågældende sendes ud af Danmark, blive krydret med et indrejseforbud i seks år.

Manden, der er syrisk statsborger og har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen, blev også idømt en behandlingsdom uden længstetid.

Dermed skal han i psykiatrisk behandling, ligesom han skal forblive varetægtsfængslet.

Om manden reelt kan udvises, vil blive vurderet, når han en dag ikke længere behøver psykiatrisk behandling.

Kun for brandstiftelse Den syriske far, der fra om eftermiddagen den 26. august til morgenen efter skal have truet, tævet og været modbydelig over for primært sin hustru, blev »kun« dømt for brandstiftelse.

Om morgenen den 27. august satte han nemlig ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ild til den bolig, hvori både han, hans hustru og søn befandt sig i.

Han blev dog ikke dømt for de forhold om vold efter straffelovens paragraf 244, som han også sad anklaget for. Alene fordi ægtefællen ikke ville afgive forklaring i retten, trods det er hende, den påståede vold skal være gået ud over.

Truede med halshugning Det var ellers ikke småting, han sad tiltalt for. Blandt andet skal han ifølge anklagen have tildelt kvinden adskillige slag på kroppen, lussinger og lignende, ligesom han angiveligt har slået hende på låret med et kabel, revet hende i håret og sparket.

Han sad også tiltalt for at have truet med glasskår og en kniv, som han ville bruge til at halshugge sønnen med, mens moren så på.

De forhold blev han dog som skrevet ikke dømt for, idet volden ikke kunne bevises.

Han tog sig 14 dages betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.