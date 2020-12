Artiklen: Synsmand fik to års fængsel og millionbøde

Den 45-årige synsmand Peter Krygermeyer Johannesen fra Slagelse blev onsdag idømt to års ubetinget fængsel for omfattende afgiftssvindel og dokumentfalsk. Dertil bøder og erstatningskrav på samlet over tre millioner kroner.