Synsmænd tiltalt for million-svindel med kostbare biler

På mandag starter en omfattende sag om fusk og dokumentfalsk for omkring fire millioner kroner. På anklagebænken sidder to mænd, som begge har arbejdet i en lokal synshal. Et 16 sider langt anklageskrift tegner et billede af årelang og systematisk registrerings-svindel med især kostbare biler.

Slagelse - 13. november 2020 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Alle bilejere ved, at den danske registreringsafgift på biler er høj - og jo dyrere bil, jo højere registreringsafgift. Hvis man på en eller anden måde kan slippe for at betale den dyre danske registreringsafgift, vil mange penge være sparet.

Måske derfor har to lokale synsmænd ladet sig friste til at forfalske en stribe registreringsattester og stelnumre på en række kostbare biler, hvorved statskassen er blevet snydt for et millionbeløb i registreringsafgifter.

Sket over en årrække Hele 48 forhold er opremset i det 16 sider lange anklageskrift, som to mænd på henholdsvis 40 og 45 år er tiltalt for. De mange påståede tilfælde af svindel er sket i perioden fra december 2015 til juli 2019.

Ifølge anklageskriftet er det meste af svindlen foregået ved, at de to tiltalte - ved at bruge en forfalsket registreringsattest - overfor Skat oplyste, at den aktuelle bil allerede havde været indregistreret og at der derfor allerede var betalt afgift af den.

Dermed lød kravet fra Skat på 0 kroner i registreringsafgift, selv om beløbet rettelig skulle være et sted mellem 60.000 og flere hundrede tusinde kroner - afhængig af, hvilken af de mange biler, der var tale om.

Krav på fire millioner Fremgangsmåden er benyttet talrige gange - og ofte har bilerne været meget kostbare biler.

For eksempel har der været tale om en Porsche Boxter, Porsche 911 Carrera, Chevrolet Corvette, Morgan Super Sport, Lotus 3, Cadillac Sedan de Ville og mange flere.

Også en kostbar Harley Davidson-motorcykel er kørt uden om statens afgifter.

Alt i alt er der rejst et samlet krav til de to mænd på omkring fire millioner kroner, hvoraf Skat alene forlanger over 2,6 millioner.

Anklageren har også bedt om fængselsstraf til de to synsmænd, ligesom der er fremsat et krav om rettighedsfrakendelse, hvilket betyder, at de to mænd - såfremt de kendes skyldige - ikke længere kan fungere som synsmænd.

Det står ikke klart, hvem ejerne af de mange biler var/er, men det vil formentlig komme frem i løbet af de fire dage, som er afsat til retssagen, som starter på mandag.