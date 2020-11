Fusk med registreringsattester til især luksusbiler kan koste dyrt for to lokale synsmænd, såfremt de kendes skyldige.

Synsmænd pegede på mulig bagmand i svindelsag

Systematisk svindel med registreringsattester på især ældre luksusbiler, dokumentfalsk, tyveri og hæleri er blandt de mange anklager, som mandag formiddag blev rettet mod to lokale synsmænd. Der er rejst erstatningskrav på cirka fire millioner kroner for svindlen, som skulle være foregået i perioden fra 2015 til 2019. Størsteparten af pengene skyldes til Skat - eller som anklageren formulerede det: »Den fælles kasse«.

