Sygeplejersker løb forbi sygehus

Godt 50 sygeplejersker forsøgte at gøre opmærksom på deres strejke ved at gå og løbe rundt om Slagelse Sygehus, hvor færre strejker nu end i begyndelsen. Næstformand i sygeplejerskernes Sjællands-kreds ser ingen anden udvej end et politisk indgreb i konflikten.

05. august 2021

Det hed sig, at sygeplejerskerne i går skulle løbe stafetløb fra lystanlægget og rundt om Slagelse Sygehus for at gøre opmærksom på deres strejke og på, at de løber stærkt. De fleste gik nu turen på 2,4 kilometer, men de røde t-shirts satte alligevel deres præg på gadebilledet, og det var præcis hensigten.

- Vi løber Slagelse rød i dag, og vi bliver ved for en fremtid uden forskel og for højere løn, lød det blandt andet fra næstformand i Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjælland, Ulla Birk Johansen, inden starten gik fra lystanlægget. Blandt andet med deltagelse af en decideret gå-gruppe inklusive hund og en børnegruppe.

Sygeplejerskerne, som både talte strejkende og nogle, der havde fået fri fra arbejde, kom ud over lokalt fra blandt andet Holbæk og Ringsted.

- Nødt til at tro på det - Det har været trægt med at blive hørt og set indtil nu, men vi er nødt til at tro på det, og vi får mange positive tilkendegivelser fra folk på gaden, lød det fra en flok sygeplejersker fra sundhedsplejen i Holbæk.

»Stafetten« undervejs på rundturen var blæksprutter, som skulle symbolisere alle de opgaver, sygeplejerskerne har, og at de er afhængige af, at der er en kollega, der kan afløse på arbejdet.

Det var den lokale aktivitetsgruppe af sygeplejersker på Slagelse Sygehus, der havde fået idéen til, hvordan strejken skulle markeres her.

Færre strejker lokalt - Jeg har i mange år været med i Stafet for Livet, og så kom vi til at snakke om det med en stafet og det med at afløse hinanden, fortalte Pia Stauner fra gruppen.

Hun kunne også oplyse, at der i begyndelsen var omkring 300 sygeplejersker udtaget til strejke på Slagelse Sygehus, men at mange af dem er trukket tilbage på arbejdet, for at sygehuset kan stille med et nødberedskab.

- Et politisk ansvar Kredsnæstformand Ulla Birk Johansen er helt med på, at strejken blandt andet rammer patienterne i form af aflyste, planlagte operationer, men når der ikke er bevægelse at spore hos arbejdsgiverne, kommuner og regioner, mener hun, at politikerne på Christiansborg må gribe ind.

- Det er et politisk ansvar. Det her kan ikke løses ved forhandlingsbordet. Fem procent er ikke nok til at løfte os ud af lønefterslæbet. Og der er penge i samfundet, sagde hun.