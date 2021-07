Sygeplejersker gjorde fælles front

Se billedserie Mange lokale sygeplejersker bakkede op om den event, som de strejkende sygeplejersker i Kreds Sjælland torsdag stod bag.

Torsdag holdt de strejkende sygeplejersker i Kreds Sjælland en festligt event, der skulle være med til at sætte fokus på de aktuelle lønforhold. Også sygeplejersker fra Slagelse Sygehus tog del.

Slagelse - 09. juli 2021 kl. 07:39 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Jeg blev faktisk advaret af min mor. Du får en dårlig løn, du skal arbejde både på helligdage og når alle andre har fri. Og du skal arbejde både dag, aften og nat, fortæller en sygeplejerske, der trods advarslerne alligevel ikke lyttede til sin mor.

I over ti år har hun nu arbejdet som sygeplejerske på Slagelse Sygehus og sammen med omtrent 30 andre var hun torsdag middag samlet ved hovedindgangen til sygehuset iklædt en T-shirt i samme røde farve som den, der er på Dansk Sygeplejeråds emblem, hvor også en firkløver figurerer.

Kærlighed til alle - Farven passer godt med, at vi giver kærlighed til alle hver dag, men der er alligevel ikke nogen, der hører os, fortsætter hun.

Hun elsker sit fag, men oplever hver dag, at de minutter, der er afsat til hver patient, er for få, og at for mange af hendes kollegaer ikke når at spise frokost, fordi tiden simpelthen ikke er til det. Ovenikøbet krediteres alle anstrengelserne ifølge både hende og hendes kollegaer med en for lav løn.

Og netop lønnen var årsag til, at de mange sygeplejersker torsdag stod samlet foran sygehuset med både skilte og bannere med ordene: »Vi er mere værd« og »Pas på os, så vi kan passe på jer«.

Cirka klokken 12.30 kom en »studentervogn« kørende ind på parkeringspladsen, hvor de stod, med medfølgende sang, råb og høj musik fra passagerne, og ud myldrede et hold af ligesindede i form af sygeplejersker fra Ringsted Kommune.

Mere i løn - Det er en markering af, at sygeplejersker i Danmark er i konflikt, og at de ønsker mere i løn. Samtidig er det et ønske om at samle landets sygeplejersker, så vi står sammen udadtil, siger Helle Dirksen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, kreds Sjælland.

Den lave løn begrunder hun med et levn fra Tjenestemandsreformen fra 1969, hvor sygeplejersker blev placeret på et lavere løntrin i forhold til de mandedominerende fag.

- Lønnen står slet ikke mål med hverken længden af uddannelse, opgaver og det ansvar, man har som sygeplejerske, siger Helle Dirksen, der fortæller, at grundlønnen for en netop uddannet sygeplejerske er 25.000 kroner. Et tal der stiger til 29.000 efter henholdsvis fire og otte år, alt efter om man er ansat i kommunalt eller regionalt regi.

Dertil kommer diverse tillæg, der ifølge Helle Dirksen ikke skal regnes med, når det kommer til en reel sammenligning af forskellige lønniveauer.

Lyt til os Med »studentervognen« er også kommet næstformanden i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard.

- Kære politikere, I har ikke vist rettidig omhu, for så havde vi ikke stået her i dag. Hvad med om I snart lytter til os og gør noget ved det, for vi vil ikke arbejde for den her løn, lød det blandt andet fra Anni Pilgaard, der sammenlignede sygeplejerskers løn med den løn, som skolelærere får.

- Det er ikke fordi lærerne får for meget, men vi får for lidt. Vi er en meget stærk gruppe, når bare vi står sammen, så god kamp, lød det fra Anni Pilgaard, inden »studentervognen« rullede videre mod Holbæk for også dér at give de lokale strejkeramte sygeplejerske moralsk opbakning. Inden Slagelse, havde sygeplejerskerne fra Ringsted også været forbi Næstved.

- Jeg blev også advaret af min mor, supplerer en kollega, der står ved siden af kvinden fra før.

- Vi løber enormt stærkt, og det er grotesk så lidt tid, vi har til den enkelte patient, så en stor del af denne konflikt handler også om, at vi er for få, siger hun.

Budskabet er i hvert fald ude, og hvor konflikten ender må fremtiden vise.