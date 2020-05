Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejerske sygemeldt efter vild fangeflugt: - Jeg troede, at jeg skulle dø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejerske sygemeldt efter vild fangeflugt: - Jeg troede, at jeg skulle dø

En sygeplejerske har ikke været i stand til at vende tilbage til arbejde på Slagelse Sygehus, efter en 24-årig tidligere bandeleder i november flygtede under en væbnet aktion. I dag vidnede hun i retten.

Slagelse - 11. maj 2020 kl. 14:20 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bevæbnede betjente var til stede i retslokalet, da sygepejersker fra psykiatrisygehuset i Slagelse i dag, mandag, for første gang i et halvt år igen traf en 24-årig tidligere bandeleder. Ved Retten i Næstved skulle de genopleve den dramatiske episode, der udspillede sig den 19. november sidste år, hvor den 24-årige flygtede under en væbnet aktion. Men før personalet afgav deres vidneforklaring, måtte fem af sagens syv tiltalte blive ført ud af retslokalet. Kvinderne var skrækslagne og turde ikke se eller møde de af sagens tiltalte, som de ikke allerede havde sat ansigt på. Altså kunne den 24-årige og en 18-årig mand, der var med under selve flugten, blive siddende. De blev dog placeret bagerst i retslokalet, så de ansatte ikke skulle sidde ansigt til ansigt med dem. - Vi får ikke en ordentlig forklaring fra de ansatte, hvis vi ikke gør det på denne måde, forklarede dommer Anders Martin Jensen efter at have snakket med kvindernes bistandsadvokat. - De er meget bange, uddybede han.

Ansat er på antidepressiv Ifølge anklagemyndigheden truede den 24-årige sig den dag i november ud af afdelingens dobbeltsikrede porte ved blandt andet at pege på personalet med en gasrevolver isat løsskudspatroner. Her skulle han blandt andet have peget på en ansats hoved og råbt ”hvis du trykker på alarmen, så skyder jeg dig” eller lignende. En episode, der i dag har ført til, at en af de ansatte er sygemeldt, modtager psykologtimer og er sat på antidepressiv medicin. - Jeg troede, at jeg skulle dø, forklarede den ansatte ved Retten i Næstved. - Jeg havde det sådan: De skulle bare bruge en af os til at komme ud, forklarede hun viderede og beskrev den 24-årige og 18-årige som ”hårdhændede” og ”aggressive”.

Hører ”bang”-lyd Under sin vidneforklaring måtte den ansatte derfor flere gange undskylde for at gå i stå i sine forklaringer og gentage sig selv, mens hun rystede på stemmen. Da den 24-årige flygtede fra den retspsykiatriske afdeling, havde han fysisk fat i hende og skubbede hende mod de dobbeltsikrede porte for at få hende til at åbne dem. Her blev på et tidspunkt affyret et skud. - Jeg kan mærke vindens susens henover mine bare tæer og kigger ned. Og for mig kommer der flammer ud, og der er en lyd. Sådan en ”bang”-lyd, forklarer den ansatte, der havde sandaler og ingen strømper på den dag, flugten fandt sted. - Jeg kender ikke skydevåben, men jeg var ikke i tvivl om, at det her kunne han gøre noget med. Og det ville han vise mig, sagde hun mandag i retten. - Så du opfattede det her skud som en form for varselsskud?





- Ja.

Skød ved et uheld Ifølge den 24-åriges forklaring gik pistolen imidlertid af ved et uheld. Der var tale om en gasrevolver isat løsskudspatroner, der affyrer et knald men ikke noget projektil. Dette var den 24-årige klar over, da han bar våbenet, sagde han i retten. - Jeg tror, jeg siger ”tryk ikke på alarmen”, forklarede han. Han mener ikke, at han truede eller råbte af personalet. Derimod skulle han efter egen forklaring have sagt: ”Der sker jer ikke noget, jeg skal ud.” Sammen med ham var en 18-årig mand, der havde medbragt de to våben i en kage. Han havde meldt sig som besøgende, og i besøgslokalet var der af den grund dækket op med service og drikkelse. Ifølge den 18-årige mand, troede han, at han skulle aflevere tre mobiltelefoner. For dette fik han 10.000 kroner.

Kontaktet gennem app - Jeg gjorde det bare for pengenes skyld, forklarede han ved sagens første retsmøde, der fandt sted torsdag. Her forklarede både han og den 24-årige flugtfange desuden, at de slet

ikke kender hinanden. Den 18-årige blev kontaktet gennem en krypteret app af en ukendt person. Pengene modtog han kontant, da han fik overleveret kagen, der indeholdt de to våben. - Der bliver gravet i kagen. Og jeg troede, at der skulle komme telefoner frem. Men der kom så to pistoler, så jeg tænkte: "Der må være noget galt." Jeg blev bange, har han forklaret i retten og beskrevet, at han kort efter trak gardinerne i besøgslokalet til, så folk udefra ikke kunne

kigge ind ad vinduerne. Derefter greb han det andet våben, en gaspistol også isat løsskudspatroner. Også den 18-årige mener imidlertid ligesom den24-årige, at flugten fra den retspsykiatriske afdeling på Slagelse Sygehus foregik mindre dramatisk, end det er beskrevet af anklagemyndigheden og de forurettede.

24-årig vil undskylde Vi truede ikke, selvom vi havde pistoler. Vi havde ikke pistoler i nakken på dem. De gik med selv. Og der var ikke noget med at råbe, at vi skyder jer, har den 18-årige forklaret. Da personalet på sygehuset har lukket ham og den 24-årige ud af de dobbeltsikrede porte, løber de ud af sygehuset, hvor flere flugt- og følgebiler venter på dem. Det er blandt andet for at have kørt disse biler, at fem andre mænd sidder tiltalt i sagen. De er alle mellem 18 og 25 år og ifølge anklagemyndigheden og politiets opfattelse en del af et bandemiljø. Ifølge forsvarer Louise Bott Traberg Smidt fortryder den 24-årige i dag sine handlinger, som han har erkendt i retten. - Han er rigtig ked af, at han er udsat dig for det her. Han er rigtig ked af, at du har det dårligt. Og han vil gerne mødes med dig, så han kan sige ordentligt undskyld, sagde hun ved Retten i Næstved til den sygemeldte sygeplejerske. Der er rejst erstatningskrav for svie og smerte. Tre andre sygeplejersker var til stede på afdelingen under fangeflugten. Der ventes at falde dom i sagen den 20. maj.

